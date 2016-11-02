Dışişleri Bakanı: FETÖ, Kırgızistan’ı resmen ele geçirmiş, "İstesek de bir şey yapamayız" diyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen cemaatinin yurt dışındaki bağlantılarına ilişkin yürütelen çalışmalarla ilgili, "Arnavutluk bunların merkezi gibi, Kosova’da, Makedonya’da, Bosna’da var. Kırgızistan’ı resmen ele geçirmişler. ‘Şu anda istesek de bir şey yapamayız’ gibi bilgi gönderiyorlar" iddiasını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak ABD yönetimine bir kez daha tepki göstererek, "Bir başsavcının şüphesi üzerine Reza Zarrab’ı tutukluyorsun. Orada ayrı bir muamma var. Şimdi bir devlet sana en güçlü delilleri veriyor, sen adamı tutuklamıyorsun" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Katar seyahatine eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Habertürk muhabiri Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

ABD ZİYARETİ: (Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’le ilgili ABD temasları) Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu’nda anlattı, ‘En güçlü dosya’ diyor. ABD’liler de ‘Sizinle işbirliği yapıyoruz, yargı karar verecek’ diyorlar. Tamam mahkeme karar verecek ama çok güçlü dosya var, o yüzden tutuklamanın gerçekleşmesi lazım. Bir başsavcının şüphesi üzerine, Zarrab’ı tutukluyorsun. Orada ayrı bir muamma var. Şimdi bir devlet sana en güçlü delilleri veriyor, sen adamı tutuklamıyorsun.

BAŞKANLIK SEÇİMİ: (ABD, başkanlık seçimi nedeniyle ipe un mu seriyor?) Ben, yargı sistemi falan deyince Kerry’ye şunu söyledim; ‘Siz istediğiniz yere veriyorsunuz, ayrıca bizde de var ama bizden isterken hiç demokrasi, güçler ayrılığı demiyordunuz’. ABD bu kişiden kurtulmak istiyor ama bize ne kadar vermek istiyor, emin değiliz. Ama ABD’liler de bir şeyi biliyor; o kişiyi bize vermediği sürece ilişkilerimiz etkilenecek, etkilendi zaten ve halkın ABD’ye bakışı da hiçbir zaman değişmeyecek. Koskoca bir Türkiye’yi ABD bir kişi için kaybetmeyi göze alıyorsa o zaman başka sorular olur. Türkiye ile ilişkileri kaybetmeye değecek bir kişi mi?

TAÇ GİYEN BAŞ: (Clinton başkan seçilirse ilişkiler nasıl etkilenir?) ABD’nin bir konuda karar vermesi lazım. Bizi mi, FETÖ’yü mü tercih ediyor. ABD sistem olarak FETÖ’yü tercih ediyorsa kimin geldiği önemli değil, bizi tercih ediyorsa kimin geldiği önemli değil. Kim seçilirse seçilsin Türkiye’ye bakış açısının farklı olacağını zannetmiyorum. Kampanyasında o yardım etmiş, bu yardım etmiş, ilişkileri bunlar belirlemez. Sorumluluk sahibi olduğun zaman devlet yönetiyorsun, ilişkileri yönetiyorsun. Üç beş kişinin esiri olursa, para yardımı yaptı diye ondan sonra yönetemezsin. ‘Taç giyen baş akıllanır’ diye biz söz vardır.

BAŞKA ÜLKE İDDİASI: Çok söylendi ama şu ana kadar net, somut bir bilgi, istihbarat almadık. Hatta Mısır’ın da adı geçti. Mısır Dışişleri Bakanı, bana, ‘Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir’ dedi. ‘Böyle bir talep olmadı, doğru da bulmayız’ dediler.

FETÖ OKULLARI: Gine Dışişleri Bakanı beni aradı, ‘Biz bu okulları size vermek istiyoruz’ dedi. Somali aradı, Maarif Vakfı’na bildirdik. 5 okulu devrettiler. Tacikistan tüm okulları geçen sene kapattı.

KIRGIZİSTAN’I ELE GEÇİRMİŞ: Arnavutluk bunların merkezi gibi, Kosova’da, Makedonya’da, Bosna’da var. Kırgızistan’ı resmen ele geçirmişler. ‘Şu anda istesek de bir şey yapamayız’ gibi bilgi gönderiyorlar.

DIŞİŞLERİ’NDE FETÖ TEMİZLİĞİ: Tutuklanan büyükelçiler görev yaptıkları dönemde bakanlığa FETÖ’cülerin girmesini sağlamışlar. Bugüne kadar görevine son verilenler meslek memurlarının yüzde 21’i. Kariyer memuru olarak da 5 kişiden biri, ki bize sonradan sızmaya başlamış. Toplamda 2 bin 200 gibi bir rakam.

"Rusya istese ateşkesi sağlar"

- Kimine göre 200-300 kadar El Nusra üyesi var Halep’te. Niye diğer yerlerde unutuldu da buradakiler isteniyor. Çünkü rejimin hedefi Halep’i almak.

- Rusya istese ateşkesi sağlar. Onlar, ‘önce El Nusra ayrılsın sonra ateşkes sağlayalım’ diyorlar. Ateşkeste samimiysen niye önceden sağlamıyorsun.

- Menbiç’ten YPG’nin çıkmasını istiyoruz, çıkmazsa müdahale ederiz.

- Avrupalılar, ‘Seninle ilgili her şeye karışırım. Sen bana karışma’ diyor. Sen nereden buldun bu hakkı? Sen üstün bir ırk mısın, üstün bir devlet misin? Sende de birçok eksiklik, yanlışlık var. Irkçılık, İslamofobi var. Göçmen düşmanlığı, hepsi insanlık suçu. Nerede hukukun üstünlüğü. Soydaşlarımın hakkını sorunca ‘İçişlerime karışma’ oluyor. Sen bendekine niye karışıyorsun. Benim yükümlülüğüm uluslararası örgütlere, sana değil. Sen bir devlet olarak kimsin de bana ders veriyorsun. Şimdi bunu öğretiyoruz. Dost tavsiyesinde bulunursun ama öyle ders verir gibi yapamazsın.

- (Sincar) İkinci Kandil yapmak istiyorlar. Biz de tedbir alıyoruz. Gerekirse müdahale de edeceğiz.