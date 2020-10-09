Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, hükümeti görevden aldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, hükümetin feshedildiği belirtilirken, "Kararnameye göre başbakanlık, başbakan yardımcılığı, hükümet üyeleri görevinde bulunan kişiler, yeni hükümet kurulana kadar görevlerini icra etmeye devam edecek" ifadesine yer verildi.

Kararnamenin imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı da görevden alındı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Ceenbekov’un Genelkurmay Başkanı Rayimberdi Duyşenbiyev’i de görevden aldığını bildirdi.

Açıklamada, genelkurmay başkanlığı görevine eski Savunma Bakanı taalaybek Omuraliyev’in getirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakan Vekili halk tarafına geçti

Kırgızistan İçişleri Bakan Vekili Kursan Asanov, halkın tarafına geçtiğini ve hiçbir siyasi güce destek vermediğini duyurdu.

Asanov, "Şimdi çeşitli söylentiler var, tehlike devam ediyor. 13 partinin liderlerinin birleşmesi için çok geç değil. Kanunsuzluk bana göre değil. Birileri, benim Sadır Caparov’dan yana olduğumu söylüyor, diğerleri Omurbek Babanov’u desteklediğimi söylüyor. Kimseyi desteklemiyorum, sıradan halkın tarafına geçiyorum. Güvenlik Konseyi’ne de katılmayacağım" diye açıkladı.

Asanov, "Misyonum bakanlık koltuğunu kapmak değil, polisin başından tek bir saç telinin dahi yere düşmesine ve sokaklarda kan akmasına müsaade etmemek" ifadesini kullandı.

"Polis politika dışında ve ben ona yardımcı olacağım" diyen Asanov, "Umarım her şey ülkemiz için en iyi şekilde sonuçlanır" diye ekledi.