-Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nde ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i törenle karşıladı. Çankaya Köşkü'ndeki törende, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Atambayev, şeref kıtasını Türkçe ''Merhaba asker'' diyerek selamladı. Tören sırasında Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve Atambayev'in eşi Raisa Atambayeva da cumhurbaşkanlarına eşlik ettiler. Büyük Şeref Kapısı'nın önünde basına poz veren cumhurbaşkanları ve eşleri daha sonra ikili görüşmeye geçtiler. Gül ve Atambayev, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Atambayev'in Türkiye ziyareti, cumhurbaşkanlığı görevini devralmasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmi yurt dışı ziyaret olması açısından önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Gül de, geçen yılın aralık ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giderek Atambayev'in görevi Roza Otunbayeva'dan devraldığı törene katılmış, Atambayev'in görüştüğü ilk mevkidaşı olmuştu.