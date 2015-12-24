Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Türkiye, Rusya'dan özür dilesin

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, bugün gerçekleştirdiği yıl sonu değerlendirme basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'nın Su-24 uçağını düşürerek hata yaptığını ileri sürdü. Zaman'da yer alan habere göre Kırgız lider, Türkiye'nin Rusya'dan düşürdüğü uçak için özür dilemesi gerektiğini savundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Atambayev , 17 saniyelik hava sahası ihlali için, uzun yıllar boyu kurulmuş dostluk ilişkisini bozmanın yanlış bir karar olduğunu belirterek, "Kırgızistan'ın sınırlarını da komşu ülkelerin uçakları tarafından saniye değil, saatlerce ihlal edildiği zamanlar çoktur. Ama biz onları vurmuyoruz. Bizim için barış ve huzur önemlidir." ifadesini kullandı.

Ayırca, Atambayev Türkiye'nin yaptıkları için özür dilemesi durumunda Rusya'nın da özürü kabul edeceğini umduğunu belirtti. Atambayev, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştüğünü ifade etti.