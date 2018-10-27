Kırgız piyano eğitmenine kız öğrenciye istismardan 12,5 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde piyano dersi verdiği kız öğrencisi 13 yaşındaki A.Ç.\'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Kırgız piyano eğitmeni İgor Brakhanovi (56), 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Manavgat\'ta faaliyet gösteren müzik eğitim merkezinde geçen nisan ayında piyano öğretmeni Kırgız İgor Brakhanovi, özel ders verdiği 7\'nci sınıf öğrencisi A.Ç.\'ye kendisi ve hizmetliden başka kimsenin olmadığı sırada pencerenin perdesini çekip cinsel istismarda bulundu. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olay, A.Ç.\'nin okuldaki rehber öğretmenine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan İgor Brakhanovi, \'cinsel istismar\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan tutuklandı. Davayla ilgili geçen duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanık Brakhanovi\'ye 3 yıl 9 aydan, 18 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası verilmesini istedi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık İgor Brakhanovi Alanya Cezaevi\'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçi A.Ç.\'nin babası S.Ç., tarafların avukatları ve yakınları salonda hazır bulundu.

\'MÜVEKKİLİM MAĞDURA ŞEFKATLE SARILMIŞTIR\'

Duruşmada, sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin cinsel istismar eylemini gerçekleştirmediğini savundu. Müvekkilinin piyano öğretmeni olduğunu belirten sanık avukatı, \"Piyano dersi matematik gibi tahtaya yazılarak öğretilmez. Bizatihi gösterilerek öğretilir. Ritim tutarak öğretilir. Mağdur verdiği ifadelerinde sürekli çarpıtarak iftira atmıştır. Müzik eğitim merkezi sahibi, müvekkilime, mağdurun anne ve babasının ayrı olduğunu söyleyerek şefkatle davranmasını istemiştir. Müvekkilim, mağdura şefkatle sarılmıştır\" diye konuştu.

\'BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM\'

Son sözü sorulan İgor Brakhanovi ise A.Ç.\'nin duruşmalara sadece 1 defa gelip ifade verdiğini belirterek, \"Ben 25 yıllık müzik öğretmeniyim. 18 yıllık evliyim. Böyle bir suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum\" dedi.

12 YIL 6 AY HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Verilen aranın ardından mahkeme başkanı, cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit görüldüğünü kaydederek, İgor Brakhanovi\'ye \'cinsel istismar\' suçundan 8 yıl hapis cezası verildiğini, sanığın eğitici vasfıyla suçu işlediği anlaşıldığından yarı oranında arttırılarak 12 yıl, suçun zincirleme işlenmesi sebebiyle 4\'te 1 oranında arttırılarak 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın mahkemede gösterdiği iyi hal nedeniyle cezanın 12 yıl 6 aya indirilmesine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi.

Duruşmanın ardından davanın tarafları, karara karşı itiraz edeceklerini belirtti.

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