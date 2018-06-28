Kırgız piyano eğitmeni, kız öğrencisine istismardan yargılanıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde özel piyano dersi verdiği 13 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kırgız piyano eğitmeni İgor Brakhanovı, öğrenciyi rahatlatmak ve sohbet amaçlı sarıldığını, art niyetli olmadığını söyledi. Duruşmada ifade veren kız çocuğu ise sanığın daha önceleri bacaklarını ve özel bölgelerini okşadığını, en son ise arkasından sarılıp göğüslerine dokunduğunu anlattı.

Manavgat\'ta faaliyet gösteren müzik eğitim merkezinde geçen nisan ayında piyano öğretmeni Kırgızistan uyruklu İgor Brakhanovı (56), merkezde özel ders verdiği 7\'nci sınıf öğrencisi A.Ç.\'ye kendisi ve hizmetliden başka kimsenin olmadığı sırada pencerenin önüne perde çekerek, iddiaya göre arkadan sarılıp vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak cinsel istismarda bulundu. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olay, A.Ç.\'nin okuldaki rehber öğretmenine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan İgor Brakhanovı, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklandı.

\'BU İŞİN TEKNİĞİ BUDUR\'

Olayla ilgili dava Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Brakhanovı, şikayetçi A.Ç. ve babası S.Ç., psikolog bilirkişi ve tarafların avukatlarıyla yakınları katıldı. Hakkındaki iddianame okunan ve suçlamalara karşı savunması sorulan İgor Brakhanovı, 29 yıldır Türkiye\'de olduğunu ve 25 yıldır özel ders verdiğini aktardı. Merkezde A.Ç. ve kız kardeşinin birlikte ders aldıklarını, A.Ç.\'nin piyano, kız kardeşinin ise keman dersi aldığını anlatan Brakhanovı, \"Ben sadece A.Ç.\'ye özel piyano dersi veriyorum. İki kardeş merkezde ders aldıkları için müdürümüz, çocuklara biraz daha hassas davranmamı istedi\" dedi. Piyano öğrenenlerin en çok hatayı sol elleriyle yaptıkları için öğretmenlerin öğrencinin sol tarafına oturduğunu aktaran Brakhanovı, \"Piyano çalarken bazen ellerini tutuyoruz. Çalmayı öğretmek ve doğru basmasını sağlamak için zaman zaman ellerine ve parmaklarına müdahale ederim. Bazen pedala basmaları konusunda bacaklarına dokunurum. Bu işin tekniği budur\" diye konuştu.

\'DOKUNMA AMACIM ART NİYETLİ DEĞİLDİR\'

Mahkeme başkanının güvenlik kamerası görüntülerinde, perdeyi kapattığı ve A.Ç.\'ye sarılarak temas ettiğinin görüldüğünü hatırlatması üzerine Brakhanovı, şunları söyledi:

\"Odada 20- 25 santimetrelik havalandırma penceresi var. Saat 10.00\'da gün ışığı vuruyor. Benim perdeyi kapattığım iddia ediliyor. Kasıtlı olarak kapatmadım. Öğrenciye sarılmamın sebebine gelince, onu rahatlatmak ve sohbet amaçlıdır. A.Ç.\'ye dokunma amacım art niyetli değildir. Sarılmanın 30 saniye sürdüğü söyleniyor. Bu kadar uzun süre değildir.\"

Sanık İgor Brakhanovı, bir soru üzerine o gün kurstaki diğer görevliler ve müdürün bir program nedeniyle şehir dışında olduğunu, kursta sadece kendisi ve hizmetlinin bulunduğunu da anlattı.

\'SARILDI VE GÖĞÜSLERİME DOKUNDU\'

Duruşmada psikolog bilirkişi ve kamera eşliğinde ifade veren A.Ç. ise 3- 3,5 ay özel piyano dersi aldığını, sanığın daha önceleri önce bacaklarına dokunduğunu, sonraları bacaklarını ve özel bölgelerini okşadığını anlattı. İlk başlarda bunun neden olduğunu anlamadığını belirten A.Ç., \"Televizyonlarda haberleri ve çeşitli programları seyrederken bu yapılanın kötü bir şey olduğunu anladım. En son derste sanık arkamdan bana sarıldı ve göğüslerime dokundu. Daha önce de böyle şeyler tam hatırlayamıyorum, ama en az 10 defa oldu\" dedi.

Sanık avukatının sorusu üzerine A.Ç., sınıfta bulunan pencerenin küçük olduğunu ve kapısının yarısından fazlasının cam olduğunu ve içerisinin görülebildiğini söyledi.

KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİ, SALONDAN ÇIKARILDI

Duruşmada görüşü sorulan psikolog bilirkişi, A.Ç.\'nin zaman ve mekan sıkıntısı yaşamadan olayı ayrıntısıyla anlattığını, daha önceden psikolojik bir sorun yaşamadığını ve bu nedenle ifadelerine güvenilebileceğini belirtti. A.Ç., ifadesinin ardından kendini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine, mahkeme başkanı tarafından duruşmadan çıkarıldı.

\'MÜZİK EĞİTİMİ ALMALARI İÇİN GÖNDERDİM\'

A.Ç.\'nin babası S.Ç., iki kızının da aynı merkezde eğitim aldığını söyleyerek, \"Sanık çok ağır bir suç işlemiştir. Kızlarımı müzik eğitimi almaları için gönderdim. Eve yeni piyano aldım. Yaşanılan bu olaydan dolayı evde kızlarım piyanoya yaklaşmıyor. Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın, şikayetçiyim\" diye konuştu.

\'MAĞDUR OLAYI ABARTMAKTADIR\'

Sanık avukatı ise isnat edilen suçun çok ağır olduğunu belirterek, \"Müvekkilimle konuştum. Mağdura sarılmasının sebebi, birkaç hafta önce küçük bir konser düzenlemişler. Konserdeki başarısı için sarılmış. Bu olay mağdurun ifade ettiği gibi 30 saniye sürmemiştir. Mağdur olayı abartmaktadır\" dedi. Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin piyano eğitimini Rusya\'da aldığını, Rusya\'da öğrencilerin dik durmalarını sağlamak için sırtlarına tahta bağladıklarını kendisine söylediğini belirterek, \"Bunu burada yapmanın imkanı yok. Müvekkilim öğrencilerin dik durmasını sağlamak için zaman zaman sırtlarına dokunduğunu söyledi. Müvekkilim işini yapmış, mesleğinin gereğini yapmış. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum\" diye konuştu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksiklerinin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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