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Kırgız kadını döven polis tahliye edildi

İlk duruşması 9 Kasım'da görülecek dava öncesi tutuklu polis memuru İ.K., tahliye edildi

01 Kasım 2017 00:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde 40 yaşındaki Kırgız Ronakhan Arıpova'yı cop ve tekmelerle dövdüğü için tutuklanan polis memuru İ.K., avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

Alanya'da 3 Ekim'de devriye görevi yapan polis memurları İ.K. ile İ.U. hakkında, Türkmenbaşı caddesinde Kırgısiztanlı Ronakhan Arıpova'yı cop ve tekmelerle dövdükleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Olayın ardından açığa alınan polis memurlarından İ.K. tutuklanmış, İ.U. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki polis memuru hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Alanya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 9 Kasım'da görülecek dava öncesi tutuklu polis memuru İ.K., tahliye edildi.

Tahliyeye ilişkin mahkeme kararında, "Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilmesi muhtemel ceza miktarı ile tutukluluk süresinin orantılı olması gerektiği yönündeki ilke, tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiği sanığın tutukluluk halinin devamı kararının CMK'nın 100 ve devamı maddelerine uygun olmadığı görüldüğünden, itirazın kabulüne ve sanığın tahliyesine hükmedildi" denildi.

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