Kırgız kadın davasında, '1 milyon lira istendi' iddiası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva\'yı (23) minibüste demirle dövüp çantasını ve cep telefonunu aldıktan sonra Korkuteli yoluna atmakla suçlanan Mustafa Y.\'nin (50) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı Sami Mutlu Sözer, müvekkilinin davanın başından beri haksız ithamlarla karşılaştığını belirterek, Nootieva\'nın da yurt dışına kaçtığını öne sürüp, şikayetten vazgeçmeleri için müvekkilimden 1 milyon lira istendiğini söyledi.

Antalya- Korkuteli karayolunda 21 Aralık 2016 gecesi kanlar içinde ağır yaralı bir kadın bulundu. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen kadının, Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva olduğu anlaşıldı. Başında yara izi tespit edilen Malika Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez estetik ameliyatı geçirdi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk edilen Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi\'nde gördüğü fizik tedavi sayesinde yürümeye başladı. Malika Nootieva, Antalya Valiliği\'nce alınan uçak biletiyle geçen mayıs ayında memleketi Kırgızistan\'ın başkenti Bişkek\'e gitti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Nootieva\'yı pazarladığı iddia edilen Sefa Ç. ile Korkuteli yolunda dövüp yola attığı ileri sürülen Mustafa Y. hakkında iki dava açıldı. Mustafa Y., \'nitelikli yağma\' suçundan 15 yıla kadar, \'öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor.

\'YURT DIŞINA KAÇTI\' İDDİASI

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen 6\'ncı duruşmaya, Malika Nootieva\'nın avukatı Enis Ziyalı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Alperen Çiftçi ve tutuklu sanık Mustafa Y. ile avukatı Sami Mutlu Sözer katıldı. Avukat Sözer, dava ile ilgili gelişmeler yaşandığını belirterek, savunma tanıkları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Avukat Sözer ayrıca şikayetçi Malika Nootieva\'nın yurt dışına kaçtığını belirterek, dava süresince müvekkilini taciz ettiğini öne sürdüğü H.M. ile müşteki avukatı Enis Ziyalı ve haberi ilk yayınlayan gazeteci hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

AVUKAT, MAHKEMENİN REDDİNİ TALEP ETTİ

Dava süresince mahkemenin etki altında kaldığını ileri süren Sözer, şunları söyledi:

“Kemikleri demir levye ile kırılarak dövülüp yol kenarına atıldığı yönünde haberler Malika\'nın beyanı olarak kamuoyuna aktarıldı. Malika\'nın geçirdiği travma sonucu değil olayı hatırlamak, okuma ve yazmayı dahi unuttuğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, acil serviste bakan ilk doktorun ifadesi ve hastane raporunda Malika\'nın başına aldığı darbe dışında, vücudunda başka hiçbir yara ve darbe izi olmadığı belirtilmiştir. Malika\'ya rahatsızlığı nedeniyle Antalya Sulh Hukuk Mahkemesi, 6 ayda bir kontrol şartı ile vasi atadı. Buna rağmen mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koymadı. Daha önce ülkeyi terk eden ve hala aranmakta olan kız arkadaşı gibi kendisi de ülkeyi terk etti. Savcılık makamı ilk duruşmada keşif talebimizi kabul ederken, daha sonra bu kararından vazgeçti. 4 ay boyunca adliyeden 300-400 metre ilerideki üniversiteden rapor gelmediği gibi mahkeme de bu konuda bir uyarıda bulunmadı. Şikayetten vazgeçmeleri için müvekkilimden 1 milyon TL istendi. Bu konuda 2 şahit dinlettik, ses kaydı verdik. Aylardan beri ses kaydının dökümü yapılmadı. Yaşanan olayla ilgili tanık, görüntü, en ufak bir delil olmamasına rağmen müvekkilim aylarca suçlu olarak kamuoyuna lanse edildi. 4 yetişkin kız çocuğu bulunan müvekkilim yargısız infaz edildi. Mahkemenin de etki altında kaldığını düşünerek mahkemenin reddi talebinde bulunduk\" diye konuştu.

Malika Nootieva\'nın avukatı Enis Ziyalı ise müvekkilinin memleketine gitmek zorunda kaldığını belirterek, asla kaçmadığını kaydetti.

Mahkemenin reddi konusuna karar vermesi için dosyayı Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderme kararı alan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Y.\'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



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