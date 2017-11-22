Kırgız Belediye Başkanları Bağcılar’da bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE’DE bir dizi ziyaretlerde bulunan 10 Kırgız Belediye Başkanı, Başbakanlık ve TİKA işbirliğinde düzenlenen Kırgızistan Belediye Başkanları\'na yönelik bilgi ve tecrübe paylaşım programına katıldı. Belediyelerde bütçe çalışmalarını yakından görmek ve tecrübelerinden yararlanmak için Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret eden heyete, bütçenin kullanımı ve finans yönetimiyle ilgili sunum yapıldı.

Başbakanlık ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) ortaklaşa düzenlediği Kırgızistan Belediye Başkanlarına yönelik bilgi ve tecrübe paylaşım programı kapsamında 10 Kırgız Belediye Başkanı Bağcılar Belediye’sini ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında Batken, Kızıl-Kıya, Toktogul, Karakol, Balıkçı, Talas, Tokmok, Kadamjay, Uzgen ve Nookat Belediye Başkanları hazır bulundu.

“ATA YURDUNDAN GELEN KIRGIZ KARDEŞLERİMİZ BİZİ MUTLU ETTİ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kırgız başkanlara yaptığı konuşmada “Ata yurdundan gelen siz Kırgız kardeşlerimizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Kırgızistan’la ilişkilerimiz çok sıcak. Ramazan ayında Bişkek’te iftar programlarımız da oldu. Her zaman her konuda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

“ORGANİZASYON ŞEMAMIZDA EN BAŞTA HER ZAMAN HALK VARDIR”

Kırgız Belediye Başkanları\'na “Belediyelerde Finans Yönetimi” konulu sunum yapıldı. Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumda “Belediyelerde finans, var olan kaynakların kullanma işidir. Biz de her meclis yenilendiğinde 5 yıllık stratejik plan yapıyoruz. Öncelikle durum, iç çevre ve dış çevre analizi yapıyoruz. Analizler sonucunda nerede olduğumuzu görüyoruz. Ardından kurum için arzu edilen geleceği planlıyoruz. 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsak onu planlıyoruz. Orta ve uzun vadeli amaçları belirliyoruz. Hedefler koyuyoruz. Hedefe ulaşmak için hangi operasyonlar yapmamız gerektiğini belirliyoruz. Daha sonra bunlarla ilgili inceleme ölçme ve raporlama çalışması yapıyoruz. Organizasyon şemamızda en başta her zaman halk vardır. Halkımız ile istişareler yaparak projeleri hayata geçiriyoruz” denildi.

YÖNETİM VE BÜTÇE KONULARINA İLİŞKİN SORULAR CEVAPLANDIRILDI

Sunumun ardından Kırgız Belediye Başkanları’nın yönetim, bütçe ve devlet-belediye ilişkilerine yönelik sorularını yetkili birimler cevaplandırdı. Kırgız Belediye Başkanları’nın ağırlandığı toplantıda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya Başkan Yardımcıları Kenan Gültürk, Ali Aydın ile Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Akif Görentaş ve Mali Hizmetler Müdürü Hakim Subaşı da eşlik etti.

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