Kiremitçi'nin romanı Estonca'ya çevrildi

Yazar Tuna Kiremitçi'nin "Dualar Kalıcıdır" adlı romanı, Estonca'ya çevrildi.



Estonya'nın Tartu Üniversitesi Türk Dil Merkezi Öğretim Elemanı Hagani Gayıplı tarafından Estonca'ya çevrilen roman hakkında, yüksek tirajlı gazetelerden biri olan Postimees'in kitap ekinde, Tiina Tomingas imzalı bir de makale yayımlandı.



Kitap ekinde, yeni nesil genç yazarlardan biri olan Kiremitçi'nin, romanlarında daha çok hikaye anlatmayı tercih ettiğine dikkat çekilirken, romanda birbirine geçmiş iki hikayeye yer verildi. Kiremitçi'nin romanında, iki kadının kendi hikayelerini birbirlerine anlattığı belirtilirken, ''Aslında burada öyküyü anlatan kişi, yazarın kendisi değil. Yazar, öyküyü romandaki iki kadın kahramanına, kendi öykülerini anlattırmak yoluyla anlatıyor. Roman, diyaloglar halinde devam ediyor'' değerlendirmesi yapıldı.



Yazarın, zaman veya mekana değil, hikaye anlatımına önem verdiğine ilişkin açıklamalarına da yer verilen makalede, ''Dualar Kalıcıdır romanı, bu yaklaşıma iyi bir örnek'' denildi.

Makalede, romanın detaylı özeti verilirken, romanın iki kahramanından biri olan Bayan Rosella'nın hikayesi ''Geçmişe dönük'', Pelin'inki ise ''Gençlik ve isyan duygularıyla dolu'' şeklinde tanımlandı.



Tomingas'ın makalesinde ayrıca, ''Kiremitçi, romanının adı olan 'Dualar Kalıcıdır'ı güzel bir sembol olarak kullanmış. Bir zamanlar, bir Yahudi manastırındaki insanlar, bildikleri duaları kağıt parçalarına yazarlarmış.



Bunları okuma fırsatı bulanlar da bunları birer vahiy olarak görürlermiş. Bütün dualar aynıdır'' ifadeleri de yer aldı.

