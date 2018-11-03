Kırçiçeği Bodrum-Fenerbahçe: 59-105

BODRUM, (DHA)

SALON: Binnaz Karakaya

HAKEMLER: Mustafa Akıllıoğlu (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Münevver Özemre (xx)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril (xx) 5, Aycan (x) 2, Deniz (xxx) 12, Carr (xxx) 19, Andrews (xxx) 14, Fatma (x) 3, Halime (x), Kübra (x), Begüm (x) 3, Esma (x) 1, İrem (x), Ece Deniz (x)

FENERBAHÇE: Verameyenka (xxx) 13, Plum (xxx) 23, Özge (xx) 6, Tuğçe (xxx) 13, Zandalasini (xx) 9, Hartley (xxx) 10, Esra (xxx) 16, Merve (xx) 6, Tilbe (xx) 9, Zeynep (x)

1. PERİYOT: 18-31

İLK YARI: 33-59

3. PERİYOT: 50-76

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin yeni ekibi Kırçiçeği Bodrum, evinde Fenerbahçe\'ye de farklı mağlup oldu: 59-105. Binnaz Karakaya Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-31, ilk yarısı 33-59, üçüncü periyodu ise 50-76 sonuçlandı. Ligde oynadığı 4 maçı da kaybeden Bodrum temsilcisi son sırada kalırken Fenerbahçe ise 4 haftada 3 galibiyete ulaştı.