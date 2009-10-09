T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kırca'dan 'u' dönüşü

Sevgilisi Aslı Çetiner ile kendisini balıkçıda görüntüleyen muhabire saldıran Levent Kırca şimdi de muhabirleri göklere çıkardı.

09 Ekim 2009 03:00

Sevgilisi Aslı Çetiner ile (Çiftkurt) kendisini balıkçıda görüntüleyen muhabire saldıran Levent Kırca şimdi de muhabirleri göklere çıkardı.

Milliyet'in haberine göre, olaydan bir gece öncesinde “İbo Show”a konuk olan ünlü komedyen, reklam arasında kendisiyle sohbet eden muhabirlere “Sizin işiniz de zor be çocuklar. Gece gündüz koşturmaca. Oğlum bak beni görseniz bile çekeceksiniz. Bu sizin işiniz tabii... Adam ayırmaca yok” dedi.

Ertesi gün ise tüm bu söylediklerini unutup kendisini görüntüleyen muhabire tekme tokat saldırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24