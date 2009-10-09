Kırca'dan 'u' dönüşü

Sevgilisi Aslı Çetiner ile (Çiftkurt) kendisini balıkçıda görüntüleyen muhabire saldıran Levent Kırca şimdi de muhabirleri göklere çıkardı.



Milliyet'in haberine göre, olaydan bir gece öncesinde “İbo Show”a konuk olan ünlü komedyen, reklam arasında kendisiyle sohbet eden muhabirlere “Sizin işiniz de zor be çocuklar. Gece gündüz koşturmaca. Oğlum bak beni görseniz bile çekeceksiniz. Bu sizin işiniz tabii... Adam ayırmaca yok” dedi.



Ertesi gün ise tüm bu söylediklerini unutup kendisini görüntüleyen muhabire tekme tokat saldırdı.