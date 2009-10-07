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Yaşam

Kırca'dan 'olmaz o kadar!' dedirten an

Beşiktaş Çarşı'da sevgilisi Aslı Çiftkurt'la yakalanan Levent Kırca çıldırdı! Bir muhabire saldıran Kırca'yı, zor sakinleştirildi.

07 Ekim 2009 03:00

Beşiktaş Çarşı'da sevgilisi Aslı Çiftkurt'la yakalanan Levent Kırca çıldırdı! Bir muhabire saldıran ünlü komedyeni, müşterilerle personel zor sakinleştirdi!



Levent Kırca, "Olmaz bu kadar!" dedirtti! Ünlü komedyen, sevgilisi Aslı Çiftkurt ile Beşiktaş Çarşı'daki bir balık restoranında yemek yerken, TV kameraları tarafından görüntülendi. Uzun süre çarşı içinde kamera arayan ünlü komedyenin yanına bir süre sonra da iki gazeteci geldi. Ancak ünlü komedyen, kendisinden izin isteyen gazetecilere saldırdı!



Ünlü komedyen, "Size ne lan benim özel hayatımdan!" diyerek bağırdığı Vatan gazetesi muhabiri Bora Engin'e yumruk atmaya çalıştı. Küfürler savuran Kırca'yı diğer müşteriler ile mekanın personeli zor sakinleştirdi. Kırca, garsonların refakatinde aracına kadar bırakıldı.


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