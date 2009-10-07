Kırca'dan 'olmaz o kadar!' dedirten an







Ünlü komedyen, "Size ne lan benim özel hayatımdan!" diyerek bağırdığı Vatan gazetesi muhabiri Bora Engin'e yumruk atmaya çalıştı. Küfürler savuran Kırca'yı diğer müşteriler ile mekanın personeli zor sakinleştirdi. Kırca, garsonların refakatinde aracına kadar bırakıldı.

Levent Kırca, "Olmaz bu kadar!" dedirtti! Ünlü komedyen, sevgilisi Aslı Çiftkurt ile Beşiktaş Çarşı'daki bir balık restoranında yemek yerken, TV kameraları tarafından görüntülendi. Uzun süre çarşı içinde kamera arayan ünlü komedyenin yanına bir süre sonra da iki gazeteci geldi. Ancak ünlü komedyen, kendisinden izin isteyen gazetecilere saldırdı!