Kirazlıtepe'de camii yıkıldı cuma namazı sokakta kılındı

Kirazlıtepe mahallesinde bulunan Esentepe Camisi kentsel dönüşüm kapsamında yıkılınca mahalleli dün evden getirdikleri seccadelerle beton üzerinde cuma namazını kıldı. Mahalleli olayın herkesi bir araya getirdiğini söylüyor.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe mahallesinde bulunan Esentepe Camisi kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığı için mahalleli cuma namazını yıkılan caminin yanında kıldı. Üsküdar’ın dört mahallesinde bulunan 180 dönümlük araziyi 18 ayda dönüştürmek için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Üsküdar Belediyesi arasında çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlandı. Mahallede yaşayanlar önlerine konulan sözleşmeleri ‘adil’ olmadığı gerekçesiyle sözleşmeleri imzalamıyor.

"Biz namazımızı her yerde kılarız ama..."

Geöen hafta sabahın erken saatlerinde zabıta ve polis mahalleye giderek evlerin yıkılacağını mahalleliye bildirdi. Direnen 20’nin üzerinde kişi gözaltına alındı. 4 yıl önce Üsküdar Belediyesi tarafından restore ettirilen ve 2014 yılı Eylül ayında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katıldığı törenle ibadete açılan Esentepe Camisi böylece yıkıldı. Mahalleli ise olaya tepkisini dün cuma namazını camiinin yıkıldığı yerde kılarak gösterdi.

Kentsel Dönüşüm İmar ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Rıza Şener, camiinin yıkılmasına, “Bu bir zulüm” diye tepki gösterirken şunları söyledi:

“İnsanların gözünü korkutarak kendi istediklerini yaptırmak istiyorlar. Biz de bunun farkındayız. Bu olay insanları daha da birleştirdi, insanların arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Biz namazımızı her yerde kılarız. Ama bunların yaptıkları yanlarına kalmaz. Önümüze sandıklar gelecek. Mahallemize gelip oy isteyebilecekler mi? Bunu yapanlar bu mahallenin çocuğu. Bu insanlarla artık nasıl bir araya gelebiliriz?”

"Yaşananlar sandığa yansıyacak"

Üsküdar’daki kentsel dönüşümü yakından takip eden başka bir isim ise CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu. Üsküdar’da büyük bir rant olduğunu söyleyen Bekaroğlu şöyle konuştu:

“Gariban insanları oradan çıkartmak istiyorlar. Orada kaçak yapılar var doğrudur, buna bir şey demiyoruz. Ama bunun için İmar Affı çıkardılar. O zaman burayı neden yıkıyorlar? Başka bir yerde, başka bir kişi ormanın içerisinde yasaya aykırı bir biçimde İmar Affı’ndan yararlanmaya çalışıyor. Ama buradaki insanların camiisini, evlerini yıkıp burayı ranta açacaklar. Oturup insanları ikna etmeye çalışmıyorlar. Eğer kandırabiliyorlarsa kandırıyorlar kandıramadıkları yerleri ise yıkıyorlar.”

Bekaroğlu, 2019 yerel seçim tarihinin yaklaştığını, Üsküdar’da yaşananların sandığa yansıyacağını söylüyor:

“CHP Üsküdar’ı çok rahat şekilde alacak. Bizim elimizde dokunduğumuz zaman hemen halledebileceğimiz bir değnek yok. Ama oradaki belediyeciler insandan yana olacak. Bütün kararları yerel belediyelerin lehine olacak. Yıkmayacağız. İnsanların başlarına binalarını evlerini yıkmayacağız. Yasaları insanların lehine kullanacağız. ‘Önce insan’ diyeceğiz. Rantçı olmayacağız. Oradaki insanların daha güvenceli ve daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için çalışacağız.”