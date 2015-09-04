Kirazdan pahalı veda: Kilogram fiyatı 20 lira

Sonbaharın ilk günlerine doğru tezgahlara veda etmeye hazırlanan kirazın kilosu yüzde 100 artarak 20 liraya çıktı. Geçen ay kilo fiyatı yüzde 128 artan dolma biberin fiyatı ise düştü.

DHA’nın haberine göre; şeftalinin Ağustos’ta 6 lira olan fiyatı ile kavunun 1,5 lira olan kilo fiyatı değişmezken, nektarinin 6 lira olan fiyatı 5,5 liraya geriledi. Geçen ay kilo fiyatı 1 lira olan karpuzun kilosu 80 kuruşa geriledi. Salihli kirazının kilosu yüzde 100 artışla 20 lira oldu.

Geçen ay kilosu yüzde 128 artışla 4 liraya çıkan dolma biberin kilo fiyatı 2,5 liraya düşerken, çarliston biberin fiyatı 2 liraya ve sivri biberin fiyatı ise 2,25 liraya geriledi.

Kış sebzelerinden beyaz lahananın Ağustos’taki 4 liralık fiyatı 4,5 liraya yükseldi. Ispanağın 3,5 liralık fiyatı değişmedi. Havucun 2,5 lira olan kilo fiyatı 2 liraya düştü. Tezgahlara yeni düşen pırasa 5 liradan, turp 3 ve kırmızı lahana da 3 liradan alıcı buldu.

Ağustos ayında 3,25 lira olan göbek salatanın fiyatı 2.5 liraya, geçen ay demeti 1,5 lira olan taze soğanın fiyatı 1 liraya geriledi. Kıvırcığın fiyatı 1 liradan 1,25’e yükselirken, maydanoz 1 liralık fiyatını korudu.

Ağustos’ta fiyatı 6,5 lira olan muzun fiyatı 7 liraya yükseldi. Portakalın ise fiyatı ise üst üste dördüncü ayda da değişmeyerek 4 lira oldu. Yeşil elmanın kilosu 8 liradan alıcı bulurken, golden elma ise 2,5 lira ile tezgahlarda yerini aldı.

Temmuz’da yüzde 50 artışla 12 liraya çıkan, Ağustos ayında da yüzde 8 artarak 13 liraya yükselen kivi, fiyatını Eylül ayında korudu.