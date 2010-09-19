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Yaşam

KİRAZ'DA 5 BACAKLI BUZAĞI DÜNYAYA GELDİ KİRAZ (A.A) 

19 Eylül 2010 20:41

-KİRAZ'DA 5 BACAKLI BUZAĞI DÜNYAYA GELDİ KİRAZ (A.A) - 19.09.2010 - İzmir'in Kiraz ilçesinde beş bacaklı buzağı dünyaya geldi. Kiraz ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Örenköy'de doğan erkek buzağı sırt bölgesindeki beşinci bacağıyla herkesi şaşırttı. Buzağının doğumunu gerçekleştiren veteriner Hekim Erol Çomak, doğumdan sonra şaşkınlığı gizleyemeyerek, meslek hayatı boyunca ilk defa böyle bir olayla karşı karşılaştığını söyledi. Buzağının sırt kısmındaki beşinci bacak, Veteriner Hekim Çomak tarafından gerçekleştirilen operasyonla vücudundan ayrıldı. Veteriner Hekim Çomak, ''Operasyon gayet başarılı geçti. Buzağının sağlık durumu çok iyi'' dedi. Buzağının sahibi Ramazan Turan buzağısının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

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