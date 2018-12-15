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Kiraz'da 1 ay içinde alkollü restoranlar kent dışına taşınacak

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, kent merkezinde bulunan alkollü restoranların 1 ay içinde ilçe dışına taşınacağını söyledi

15 Aralık 2018 15:41

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, kent merkezinde bulunan alkollü restoranların 1 ay içinde ilçe dışına taşınacağını söyledi.
Kiraz Belediyesi Toplantı Salonu\'nda dün, ilçe merkezindeki alkollü restoranların kent dışına taşınmasıyla ilgili toplantı yapıldı. Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nazmi Dinçer\'in yanı sıra, alkollü restoran işleten işletmeciler toplantıya katıldı.
Konunun bir süre önce gündeme gelmesinin ardından alınan kararla Okka Taşı Mevkii\'nde her biri 200 metrekare genişliğinde 8 bina inşa edildiğini belirten Özçınar, \"Binaların yapımı 1 ay içinde sona erecek. Merkezdeki restoranlar buraya taşınarak, faaliyetlerini burada sürdürecek. İlçe merkezindeki içkili restoranları, ilçe dışına taşıma konusunda halkımıza söz vermiştim. Bu sözümü de yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Halkımızın huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Bu konuda çok hassasız. Her şey Kiraz için ve çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

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