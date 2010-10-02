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Yaşam

KİRAZ VE ARMUT SONBAHARDA ÇİÇEK AÇTI ERZİNCAN (A.A)

02 Ekim 2010 18:10

   -KİRAZ VE ARMUT SONBAHARDA ÇİÇEK AÇTI ERZİNCAN (A.A) - 02.10.2010 - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, meyve ağaçlarında sonbaharda çiçek açması bölge çiftçisini şaşırttı. Erzincan'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü ilçesinde, Muzaffer Çamurcu'ya ait kiraz ağaçlarının çiçek açtığını gören bölgedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çamurcu, nisan ayının ilk günlerinde çiçeklenmesi gereken ağaçların ekim ayı başında çiçek açmasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, ''Sulama için geldiğimde ağaçların tomurcuklaştığına tanık olduk. Bir süre sonra geldiğimde hepsinin çiçek açmış olduğunu gördüm. Gösterdiğim kişiler hayretle karşılıyor. Elma ağacının çiçek açtığını görmüştük ancak kiraz ağacına ilk kez rastlıyoruz'' dedi. Bu arada Üzümlü İlçesine bağlı Pişkidağ köyünde de meyve üreticisi Çetin Özen 4 dönümlük elma bahçesi içerisinde bulunan birkaç armut ağacında çiçek açtığını görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade ederek, ''Bölgede hasat zamanı olmasına rağmen armut ağacının yeniden çiçek açması ve meyve ile çiçeğin aynı dalda olması ilginç'' diye konuştu. 

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