Kiraya verdiği evini porno seti olarak kullanmışlar!

ABD'nin California eyaletinde, evini bir internet sitesi aracılığıyla kiralayan Sharon Marzouk, evinin porno film seti olarak kullanıldığını ileri sürdü.

ABD'de evini ev kiralama uygulaması Airbnb ile kiraya veren Sharon Marzouk, eve döndüğünde ikinci kattaki küvetten taşan suların evde su baskınına yol açtığını gördü.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; su baskınının neden olduğu zararın kadına 25 bin dolardan fazlaya mal olduğunu söyleyen Marzouk, evinde porno film çekildiğini iddia etti.



Ev sahibi kadın, Airbnb CEO'suna yazdığı mektupta Airbnb aracılığıyla evini kiralayan herkes için endişe duyduğunu ifade etti.

100 milyondan fazla kullanıcısı var

Airbnb yetkilisi yaptığı açıklamada, olumsuz deneyimlerin çok nadir yaşandığını, 100 milyondan fazla insanın Airbnb'yi güvenle kullandığını ve kadının evini kullanan kiracının uygulamadan silindiğini söyledi.