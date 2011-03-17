-KIRATLIOĞLU'NA AVUSTURYA'DAN LİYAKAT NİŞANI ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu'na, Avusturya Liyakat Nişanı verildi. Kıratlıoğlu'na liyakat nişanı verilmesi dolayısıyla Avusturya'nın Ankara Büyükelçiğinde tören düzenlendi. Törene, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yanı sıra çok sayıda eski siyasetçi, iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve öteki ilgililer katıldı. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Heidemaria Gürer, Kıratlıoğlu'nun 1952 yılında gittiği Avusturya'da yüksek öğrenim ve doktorasını yaptığını, sonrasında da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çaba sarf ettiğini belirterek, bu ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Gürer, Kıratlıoğlu'nun 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkelerinde eğitim gören belki de ilk öğrenci olduğunu belirtti. Gürer, daha sonra Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in imzaladığı kararname ile Dışişleri Bakanı Michale Spindelegger'in tebrik mektubunu okudu. Kıratlıoğlu da nişanı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Avusturya Graz Üniversitesinde jeoloji eğitimi yaptığını, ardından doktorasını tamamladığını bildirdi. Avusturya'daki tecrübelerin hem iş hem de politik hayatında önemli yer tutuğunu ifade eden Kıratlıoğlu, 2. Dünya Savaşı sonrası yıkık bir halde olan Avusturya'nın bir mucize gerçekleştirdiğini ve kendisinin oraya olan ilgisinin sürdüğünü anlattı. Süleyman Demirel de yaptığı konuşmada, Kıratlıoğlu ile 1960'lı yılların başından itibaren çalışmaya başladıklarını belirterek, ''Kıratlıoğlu'nu, Nevşehir Belediye Başkanı iken aldık ve bir daha bırakmadık'' dedi. Birlikte çalıştıkları sürede zor günleri de olduğunu dile getiren Demirel, yaşanan tüm zorluklara rağmen yılmadıklarını ve ülkeye hizmet ettiklerini söyledi.