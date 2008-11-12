Kırat partisinden ‘kaşkol’ operasyonu

Demokrat Parti yine kongreye gidiyor. 9 ay önce Genel Başkan seçilen Süleyman Soylu, ‘’Ramsey’’ marka kaşkol yaptırıp, partiyi de AKP politikalarına teslim etmekle eleştiriliyor. Soylu’ya karşı, eski Bakan Refaiddin Şahin aday oldu. 15-16 Kasım kongresinde, Çiller’in desteklediği Soylu ile, Demirel ve eski tüfeklerin desteklediği Şahin yarışacak.



Doğru Yol Partisi olan adını, Demokrat Parti yapan ve ANAP ile birleşme süreci de hüsranla sonuçlanıp parlamento dışında kalan DP, yine kongreye gidiyor. Partide, 9 ay önce Genel Başkan seçilen Süleyman Soylu’ya karşı muhalefet başladı. Soylu, ‘’Ramsey’’ marka kaşkol yaptırıp, partiyi de AKP politikalarına teslim etmekle eleştirilirken, bu koltuk için, Süleyman Demirel’in yakın arkadaşı eski Bakan Refaiddin Şahin aday oluyor. 15-16 Kasım’da Ankara’da yapılacak kongrede, Tansu Çiller’in desteklediği Soylu ile, Süleyman Demirel yanlısı eski tüfeklerin desteklediği Refaidiin Şahin yarışacak.



Mehmet Ağar’ın Genel Başkanlıktan ayrılmasından sonra Ocak 2008’de Olaganüstü kongre yapan DP, bu kongrede partinin İstanbul eski İl Başkanı Süleyman Soylu’yu Genel Başkanlığa seçmişti. Çağrı Erhan ile yarışan Soylu 529 oyla Genel Başkan olurken, ‘’Beyaz Yürüyüş başlatıyoruz’’ diyerek yola çıktı.



Kaşkol olayı



Soylu, hem kongrede hem de il- ilçe teşkilatlarını ziyaretlerinde DP amblemli beyaz kaşkol taktı. Bı kaşkollardan parti örgütlerine de dağıtıldı. Ancak Soylu muhalifleri, kaşkolların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarına burs veren yakın arkadaşı Remzi Gür’e ait Ramsey firmasınca üretildiğini öne sürerek ilk muhalefet cephesini açtı.



Dokuz aylık Soylu dönemini de mercek altına alan muhalifler, partinin varlık gösteremediğini ve AKP politikalarına yakınlaştığını, iktidara yönelik eleştiri bile yapılmadığını iddia ettiler. Muhalifler 15-16 Kasım kongresinde eski bakan Refaiddin Şahin’in Genel Başkan adaylığı üzerinde uzlaştılar. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yapan Şahin, Süleyman Demirel’in de içinde bulunduğu, Büyük Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi kurucusu olmuşu. 69 yaşındaki Şahin, iki dönem Ordu milletvekilliği ile Tarım ve Devlet Bakanlıkları görevinde de bulundu.

