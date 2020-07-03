Kirasını ödemediğini iddia etmişti; Defne Samyeli'den ev sahibine dava

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli , ev sahibinin hakkında söylediklerinin ardından soluğu mahkemede aldı. Samyeli, 50 bin liralık dava açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, icra takibi başlatmıştı. Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, bu defa ev sahibi Araz’ın basına kendisiyle ilgili ''1,5 yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor'' diyerek itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.