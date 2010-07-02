T24- İstinye Park’taki gösteriş tutkusu son günlerde ayrı bir boyut kazandı. Lüks otomobilleriyle alışveriş merkezinde gövde gösterisi yapan oyuncular ve futbolcularla yarışmak isteyen gençler yeni bir trend yarattı: Kiralık lüks!



Son iki yılın en popüler mekanı İstinye Park’ın otoparkı lüks otomobillerle dolu.



Ünlü oyuncuların, komedyenlerin binlerce liralık araçlarıyla geldiği alışveriş merkezi, son günlerde futbolcuların şovuna sahne oluyor.



Beşiktaşlı Ferrari, Delgado, Fenerbahçeli Caner Erkin, Galatasaraylı Arda Turan gibi ünlü futbolcular lüks araçlarıyla İstinye Park’a gelerek trend yarattı.



Bu tutku son dönemde gençlerde de yayılmaya başladı. Ancak bir farkla... Fiyatları küçük bir servet değerinde olan araçları alamayan gençler hava atmak için bir günlüğüne kiralamayı tercih ediyor.



İnternet üzerinden de kiralanabilen araçlara talep son dönemde arttı. Galeri ve oto kiralama şirketleri, isteyenlere şartsız, kuralsız, bir kimlikle lüks araçları teslim ediyor.



Bu görgüsüzlük, İstinye Park’ı sararken, durum en çok galericilerin ve oto kiralama şirketlerinin işine geliyor.



GÜNLÜK ORTALAMA KiRALAR





2005 - 2006 - 2007 model



Audi Q7 S Line - 500 dolar (750 TL)

Range Rover Sport - 350 dolar (525 TL)

Porsche Cayenne - 650 dolar (975 TL)

2006 Hummer H2 - 550 dolar (825 TL)

Lincoln Navigator - 600 dolar (900 TL)

Maserati 2004/2005 - Bin/Bin 500 dolar (Bin 500/2 bin 250 TL)

Jaguar 2008 - 2009: 2 bin dolar (3 bin TL)

Limuzin (1 saati)- Bin dolar (Bin 500 TL)

2010 model



Porsche Cayenne - 2 bin 200 dolar (3 bin 300 TL)

Ferrari - 3 bin/4 bin dolar (4 bin 500/6 bin TL)

Bentley - 4 bin/5 bin dolar (6 bin/7 bin 500 TL)

Lamborghini - 3 bin/4 bin dolar (4 bin 500/6 bin TL)