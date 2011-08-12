Kiralık katille pazarlık ‘cep’te

T24 - Teşvikiye’de otomobilinde ölü bulunan Esra Karsel’i öldüren kiralık katil, “Esra, kızı C.B.’yi taciz eden Volkan Bora’dan intikam almak istiyordu. Bora ailesinden cinayet için 100 bin lira alırken çektiğim görüntüler telefonumda” dedi. Mahkeme görüntüleri izlemek için emanetteki telefonu istetti.



Teşfkiye’de, otomobili içinde cansız bulunan Esra Karsel’in öldürülmesiyle ilgili Kadıköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davaya devam edildi.



Mahkemeye yazılı ifade sunan, Karsel’i para karşılığı öldürmekten yargılanan sanık Eyüb Gökhan, hemşire sevgilisini öldürmek suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği dönemde bu işi kendisine akrabası Zehni Şahin’in getirdiğini, Karsel’in sevgilisi olan oğulları Volkan’ı bu ilişkiden kurtarmak için Bora ailesiyle 1 milyon dolara anlaştığını iddia etti.



Esra Karsel’in telefonuna çağrı attığını, bu sayede tanıştıklarını belirten sanık, ifadesinde şunları söyledi: “Bora ailesi, evlerini temizleyen otoparkçı yakınım (Zehni Şahin) aracılığıyla bana ulaştı. Esra ile bir iki kez buluştuk.



Esra, eski sevgilisi Volkan’ın kızını taciz ettiğini, intikam almak için uygunsuz görüntü içeren CD’leri kullanmak istediğini söyledi. Olay gecesi, ‘CD’lerle gel, buluşalım’ dedim. Plan gereği akrabam Zehni ve kardeşi Şener evin üst katında bekliyordu. Eve geldik, seviştik.”





‘Öldürürken çok zorlandım’



“Esra 1.83 boyunda 70 kiloydu. Öldürürken çok zorlandım ve yaralandım. O nedenle cesedi arabaya Zehni ile Şener taşıdı. 100 bin TL’yi aileden alırken görüntülerini telefonuma kaydettim, izleyin. Kalanını 3 gün sonra vereceklerdi, gözaltına alındım.” Sanığın mahkemeye sunduğu yazılı ifadede Bora ailesinin Esra Karsel’in kesinlikle Kadıköy’de öldürülmesini istediği, çünkü Kadıköy Adliyesi’nde savcı yeğenlerinin olduğunu söyledikleri de yer aldı. Duruşma, Gökhan’ın cinayet sonrası Bora ailesinden 100 bin TL alırken çektiği görüntülerin emanette bulunan cep telefonundan izlenmesi için erteledi.



Esra Karsel’in Volkan Bora tarafından taciz edildiği iddia edilen kızı C.B. (19), duruşma boyunca sürekli gözyaşı döktü. C.B., önceki duruşmada verdiği ifadede, Volkan Bora’nın kendisini telefonla taciz ettiğini, bunun üzerine annesinin ilişkiye son verdiğini belirtmişti. Esra Baysal, otomobilinde telle boğularak öldürülmüş halde bulunmuş, cinayete azmettirdikleri iddiasıyla Baysal’ın eski erkek arkadaşı Volkan Bora’nın annesi Nesrin ile babası Cengiz Bora tutuklanmıştı.





