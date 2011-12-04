T24 - Fransa'nın başkenti Paris'te kiralık elektrikli otomobil uygulaması pazartesi günü başlıyor.





Proje çerçevesindeki deneme aşamasında, ilk olarak ekim ayı başında ''Bluecar'' (mavi araba) adıyla 66 kiralık elektrikli araç trafiğe çıkmıştı. Deneme aşamasına, Parisliler yoğun ilgi göstermişti.



Pazartesi gününden itibaren, 250, 2012 yılı sonuna kadarsa farklı istasyonlarda 3 bine yakın elektrikli kiralık otomobili hizmete sunulacak. Kiralık otomobil servisi 24 saat hizmet verecek.



Mavi araba ismi verilen araçlar için ayda 12 Euro abonman ücreti ödenmesi gerekirken, kullanıcılar ilk yarım saat için 5 Euro kira bedeli ödemek zorunda kalacak.



Araçlar, tek şarjla 250 kilometre mesafe kat edebiliyor. Bu özel araçla en fazla 130 kilometre hız yapılabiliyor. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki otomobilleri kiralayanlar, küçük olmaları itibarıyla park ederken de sorun yaşamayacak.



Belediye, 3 yıldır kiralık bisiklet ve yeni başlayan kiralık elektrikli otomobil uygulamalarıyla, başkentteki hava kirliliğinin düşürülmesini hedefliyor.



Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, elektrikli kiralık otomobil ihalesini üç şirketin oluşturduğu bir konsorsiyuma vermişti.



Paris'te büyük başarıyla sürdürülen kiralık bisiklet uygulamasıyla, yaklaşık 20 bin bisiklet başkentlilere hizmet veriyor.



Belediyeden ücret karşılığı manyetik kartlar satın alan başkentliler, özel park yerlerindeki kilitli bisikletleri, ihtiyaç halinde alıp kullandıktan sonra istedikleri park yerinde bırakabiliyor.