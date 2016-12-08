Kiralık diplomalı eczanelere ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Hakkı Gürsöz, başkasının adına işletilen ya da kiralık diploma ile açıldığı tespit edilen Türkiye genelindeki yüzden fazla eczaneye kapatma cezası verildiğini açıkladı. Gürsöz, eczanelerde eczacıların dışında üçüncü şahıslar tarafından işletildiği görülürse ya da şüphelenilirse ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca düzenlenen "Eczacılıkta Muvazaa ile Etkin Mücadele Çalıştayı"nın üçüncüsü bir otelde gerçekleşti. Çalıştaya, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve Türkiye genelindeki il sağlık müdürlüklerinde çalışan eczacılar ile eczacı odalarının temsilcileri katıldı.

"Etkin bir şekilde mücadele ettik"

Hürriyet'te yer alan habere göre, TİTCK Başkanı Gürsöz, burada yaptığı konuşmada, muvazaanın eczanelerin ehil olmayan kişiler tarafından işletilmesi olduğunu belirterek, "Muvazaa bizim kronik sorunumuz, kanayan bir yaradır. 2016 yılı içerisinde bu konuya bir el atalım istedik ve etkin bir şekilde mücadele ettik." dedi.



Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve sahada çalışan il müdürlüklerinin katkılarıyla yıl içerisinde muvazaa ile mücadeleye hız verdiklerini ifade eden Gürsöz, bu kapsamda daha önce iki çalıştay yaptıklarını hatırlattı. İllerde muvazaa değerlendirmelerini yapan eczacı odalarını ve il müdürlüklerinde çalışan eczacıları bir araya getirdiklerini belirten Gürsöz, sahada etkinliğin artmasını istediklerini dile getirdi.

"Nihayet çözüm ışığı belirdi"



Gürsöz, konuyu sürekli gündeme getirdikçe ve üzerine gittikçe çözüme doğru yolaldıklarını belirterek, "Yıllardır kanayan bir yarada nihayet çözüm ışığı belirdi, mücadelenin etkinliği arttı. Muvazaa tespiti yapılan eczane sayılarından da açık bir şekilde görebiliyoruz." diye konuştu.

"100'den fazla eczane kapatıldı"

Önceki yıllara göre bu tespit sayılarının arttığını kaydeden Gürsöz, "Türkiye genelinde yüzden fazla eczane muvazaalı olarak işletildiği gerekçesiyle kapatıldı. Bu mücadelenin etkinliğini artırmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." dedi.



TİTCK Başkanı Gürsöz, 2017 içerisinde de eczacılıkta muvazaa ile etkin mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. Muvazaa konusunun eczacılık mesleğinin saygınlığına gölge düşüren bir husus olduğunun altını çizen Gürsöz, "Bu mücadeleyi de sonuna kadar son muvazaalı işletilen eczane kapatılana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz." ifadesine yer verdi.

Vatandaşlara ihbar çağrısı

Vatandaşlara da muvazaa ile mücadele konusunda çağrıda bulunan Gürsöz, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut şu anda açık bulunan işletilen eczanelerle ilgili eğer bir şüphe söz konusuysa eczacının bizzat görevinin başında olmadığı, eczanenin eczacılar dışında ehil olmayan kişilerce üçüncü şahıslarca işletildiği yönünde bir şüpheleri varsa başta illerimizde İl Sağlık Müdürlüklerimize, Valiliklerimize merkezde de Bakanlığımıza Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna konuyu iletirlerse gereği yapılacaktır, bundan hiç kuşkuları olmasın. Gerekli incelemeyi yaparız, arkasından eğer bir muvazaa durumu olursa cesur ve kararlı bir şekilde üzerine gider gerekli idari yaptırımı uygularız."

"Eczacılık ehli insanların elinde yapılmalı"

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Türkiye'de eczacılık mesleğinin ticari bir alan, eczacının ise sadece ilacı raftan alıp veren pozisyonda olmadığı gerçeğinin artık kamuoyu nezdinde kabul edilebilir bir gerçeklik haline dönüştüğünü söyledi.



Eczacıların hem bir ilaç danışmanı hem bir halk sağlığı uzmanı olduğunu ifade eden Çolak, "Halk sağlığı noktasında önemli bir merkezse eczaneler, o zaman bu, ehil insanların elinde yapılması gereken bir iştir. Bu bağlamda baktığımızda eczanelerin bu noktaya taşınması son derece önemlidir." ifadesini kullandı.



Çolak, 2012 yılında ilk defa muvazaa ile ilgili yasal prosedürün hayata geçtiğini anımsatarak, bu konuda cezai müeyyidelerin işlediği bir noktaya gelindiğini söyledi. Çolak, "Muvazaanın Türkiye'de yapılamaması meslektaşlarımızın mesleğine yeterince sahip çıkmasından, mesleği bir ticari alan değil bir sağlık alanı olduğu olgusunu kavramasından geçiyor. Sağlık otoritesinin mesleğimize ilişkin yaklaşımından geçiyor." sözlerine yer verdi.



Eczaneler ve Eczane Depoları Ruhsat Deposu Daire Başkanı Fatma Bekar da kuruma gelen dosya sayısında azalma olduğunu gördüklerini, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, 32 mevcut eczanenin 16'sının faaliyetten men edildiği bilgisini paylaştı.