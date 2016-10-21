Kiralık Aşk'tan yeni fragman geldi; Ömer'deki değişimi fark eden Defne kendini suçluyor

Star TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Kiralık Aşk 57. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yarın akşam ekrana gelecek olan Kiralık Aşk yeni bölümde Ömer ve Defne arasında buzlar erimeye başlıyor. Ömer'deki değişimi fark eden Defne, olanlar için kendini suçluyor.

Yapımcılığını Ortaks yapım'ın üstlendiği Kiralık aşk dizisinin başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir yer alıyor. Kiralık Aşk 57. yeni bölüm fragmanında Ömer ve Defne arasıda romantik anlar yaşanıyor. Ömer Defne'den Pamir'den uzak durmasını istiyor. Ancak Pamir'inde Ömer hakkında yeni bir plan hazırlıyor. Kiralık Aşk 57. yeni bölüm fragmanları ile 21 Ekim Cuma saat 20:00'da ekrana geliyor.