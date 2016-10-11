Kiralık Aşk'tan yeni fragman geldi; Ömer, Defne'yi kaçırıyor

Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinin yeni fragmanı geldi. Fragmana göre; Ömer ve Pamir'in arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Defne etrafına duvarlar örerken, Ömer bu duvarların gerisinde durmaya ve arkadaş kalmaya niyetli değil.

Star TV'nin yeni bölümle ilgili olarak yayınladığı tanıtım yazısı şöyle:

"Defne, son karşılaşmadan sonra Ömer'e içinde kalan her şeyi söyledi. Şimdi ise sıra Ömer'de... Ömer'in bundan sonraki adımı şaşırtıcı ve oldukça iddialı! Ömer ve Pamir'in arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Defne etrafına duvarlar örerken, Ömer bu duvarların gerisinde durmaya ve arkadaş kalmaya niyetli değil. Köşeye sıkışan Defne artık rolleri belirlemek zorunda. Diğer yandan şirkette işleri yoluna koymaya çalışan Ömer'in imdadına can simidi Necmi yetişiyor. Bir de şirkette tadilat telaşı var. Tadilat tarihinde uzlaşma sağlanabilecek mi? Seda ve Sinan yakınlaşmasında yeni bir perde aralanıyor. Bir anda ortaya çıkan gerçek, bu gergin ortamı az da olsa yumuşatıyor. Pamir rengini belli etti. Artık "bende oyuna dahil oluyorum" diyor ve kartlarını açıp Neriman'a meydan okuyor. Neriman'ın kumandası artık Pamir'de! Koray yeniden dedikoduya çağ atlatacak bir performansta. İso ise yine fırtınalı sularda ve pusulası yine yüreği... Dükkana gelen sürpriz misafir İso'yu heyecana boğuyor. Defne'nin sürpriz cesaret gösterisi hepimizi şaşkına çeviriyor. Defne artık hiçbir şeyden çekinmez halde ve belki de hiç olmadığı kadar kendinde... Ömer ve Defne çıkmazında sizi ekrana kilitleyecek bu finali sakın kaçırmayın! Ve beklenen Defne Ömer karşılaşmasında kazanan aşk mı yoksa gurur mu olacak?"