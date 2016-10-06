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Kiralık Aşk'tan yeni fragman geldi; Defne'nin sırrı ortaya çıkıyor

Kiralık Aşk, yeni sezona reytinglerde birinci olarak başlamıştı

06 Ekim 2016 18:18

Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinin yeni fragmanı geldi. Fragmanda Defne, "kendini iki erkeği birbirine düşüren kadın gibi hissettiğini" söylüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, Ömer'in Defne'nin 'sır gibi' sakladığı defterine ulaşmasıyla son buluyor.

Star TV'nin yeni bölümle ilgili olarak yayınladığı tanıtım yazısı şöyle:

"Neriman yaptıklarından bin pişman. Ömer'le konuşması lazım. Yeğeninden af diliyor. Peki Neriman'ın Ömer'de az da olsa kredisi kaldı mı? Neriman'ın barışma teklifini, kabuklarını kıran Ömer kabul eder mi? Ömer'le karşılaşan ve allak bullak olan Defne, Pamir'in davet teklifi ile ne yapacağını bilemez. Ömer'le ilgili tüm hayallerini bitirmeye çalışan Defne bu bölümde aşk, öfke ve ihtirasla karşısınızda!

Şirketten ayrılan ve butik açan Koray, Ömer'e onu Passionis'e alması için yalvarmaya başlıyor. Koray şirkete geri dönmek için neler neler yapacak acaba? Koray'ın kendini zorla kabul ettirme resitalini hep birlikte izliyoruz. Koray Passionis'e geri dönemeyecek mi? Peki Pamir? Koray'la çalışmaya ne der?
Kariyerinin zirvesinde olan Defne'ye teklif üzerine teklif geliyor. Passionis'in ve StilVagonu'nun lojistiği artık Defne'ye emanet. Peki bu durum Ömer ve Pamir'i diğer taraftan Seda ve Sinan'ı hangi durumlara sürükleyecek?"

 

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Kiralık AşkDefneÖmeryeni bölümElçin SanguBarış ArduçStar TV

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