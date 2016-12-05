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Kiralık Aşk'ın yapımcısından final açıklaması

"Final tarihimiz belirlendiğinde..."

05 Aralık 2016 22:30

Kiralık Aşk'ın yapımcısı, dizinin ocak ayında final yapacağı iddiasına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Ortaks Yapım, Twitter üzerinden 2. sezona başlarlarken hikâyeyi kendi kafalarında kurguladıklarını ve bir finale bağladıklarını, ancak henüz final tarihinin belli olmadığını ve çekimlerin devam ettiğini duyurdu.

Başrollerinde Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun oyndadığı Kiralık Aşk’ın final yapacağı iddiası, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olmuştu. 

Ortaks Yapım'ın açıklaması şöyle:

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