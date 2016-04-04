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Kiralık Aşk, sevişme sahnelerini internette yayınladı

Sahneler 'internete özel final' başlığıyla yayınlandı

04 Nisan 2016 22:48

Baş rollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun paylaştığı Kiralık Aşk’ın son bölümündeki sevişme sahnesi internette yayınlandı. 

Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde öpüşme sahneleriyle gündeme oturan Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay’ın kızdığına yönelik haberler üzerine açıklama yaptı.

Partneri Elçin Sangu ile olan öpüşme sahneleri yüzünden sevgilisi Gupse Özay ile tartıştığı iddia edilen oyuncu, konuya son noktayı koydu ve “Böyle haberler doğru değil. İkimiz de oyuncu ve profesyonel insanlarız” ifadelerini kullandı.

Dizinin ‘internete özel’ yayınlanan final sahnesi şöyle:

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