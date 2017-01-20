Kiralık Aşk ekibinin final maçı berabere bitti

‘Kiralık Aşk’ oyuncuları halı sahada kozlarını paylaştı. Final yapacak dizide rol alan Barış Arduç ve Seçkin Özdemir’in kıyasıya mücadele ettikleri maç berabere bitti.

Bu akşam 69’uncu bölümüyle final yapacak ‘Kiralık aşk’ dizisinin oyuncuları ve teknik ekibi, Sütlüce’deki halı sahada kozlarını paylaştı. Yağmurlu havada veda maçı için bir araya gelen ekip, 90 dakikalık maçtan 1-1’lik sonuçla dostça ayrıldı. 8 numaralı Milli Takım formasıyla sahaya çıkan Barış Arduç, tek gole imza atarken, Seçkin Özdemir’in şutunun dışarı çıkması herkesi kahkahaya boğdu.

Kerem Fırtına, Elçin Sangu ve Müjde Uzman’ın yedek kulübesinde tezahüratlarıyla yerinde duramadığı karşılaşma, kıran kırana geçti. Oyuncular maçın sonunda soyunma odasına geçerken Sangu, kendini yeşil sahaya attı. Top sürüp, şut çeken oyuncu, arkadaşlarını coşturdu. Çıkışta ekiple hatıra fotoğrafı çektiren Arduç, “Berabere bitti, kimse üzülmedi” dedi.

Kiralık Aşk 69. bölüm final fragmanı: