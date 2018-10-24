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Kiralık araçla gezi planı acı bitti; Sercan ve Metin öldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, bir bankanın beton bloğuna çarpan otomobilin sürücüsü Sercan Demirel (28) ile yanındaki arkadaşı Metin Demir (18) yaşamını yitirdi

24 Ekim 2018 15:47

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, bir bankanın beton bloğuna çarpan otomobilin sürücüsü Sercan Demirel (28) ile yanındaki arkadaşı Metin Demir (18) yaşamını yitirdi. İki arkadaşın, kiraladıkları otomobille Pülümür Vadisi\'ni gezmeye gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı.
Kaza, dün gece İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Kentte yaşayan Sercan Demirel ile Metin Demir, kiraladıkları otomobille Pülümür Vadisi\'ne gitmek için yola çıktı. Demirel yönetimindeki 62 AF 879 plakalı otomobil, Tunceli- Erzincan karayolunun İnönü Mahallesi kesiminde kontrolden çıkıp, bir bankanın beton bloğuna çarptı.
HIZ GÖSTERGESİ 120 KİLOMETREDE TAKILI KALDI
Hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı otomobilin sürücü Sercan Demirel ile Metin Demir ağır yaralandı. AFAD ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarılan Demirel ve Demir, ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülmek için yola çıkarıldı.
BİRİ YOLDA, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ
Ancak Sercan Demirel yolda, Metin Demir ise hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki arkadaşın cansız bedenleri, aynı hastanenin morguna konulurken, acı haberi alan yakınları gözyaşına boğuldu.

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