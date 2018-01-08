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Kiraladıkları otomobilleri önce sattılar, sonra çaldılar

ŞANLIURFA, (DHA)- ANKARA'da bir oto kiralama şirketinden kiraladıkları 12 otomobili Şanlıurfa'da satan dolandırıcılar, aynı gece yedek anahtarlarıyla aynı otomobilleri çaldı

08 Ocak 2018 20:08

ŞANLIURFA, (DHA)- ANKARA\'da bir oto kiralama şirketinden kiraladıkları 12 otomobili Şanlıurfa\'da satan dolandırıcılar, aynı gece yedek anahtarlarıyla aynı otomobilleri çaldı. Polis, 10 şüpheliyi, çalıntı araçlarla birlikte yakaladı.
Ankara\'da faaliyet gösteren bir oto kiralama şirketinden 12 lüks otomobil kiralayan M.Ş. ve S.K., daha sonra bu araçları Şanlıurfa\'ya getirdi. Şüpheliler, noterde işlem yapmadan, devrini sonra gerçekleştirmek üzere otomobilleri farklı kişilere toplam 750 bin liraya sattı. M.Ş. ve S.K., paraları aldıktan sonra aynı gün içerisinde birlikte çalıştıkları 8 kişiyi, Ankara\'dan uçakla Şanlıurfa\'ya çağırdı. Kentte buluşan 10 şüpheli, yemek yiyerek bir süre oyalandıktan sonra gece geç saatlerde sattıkları otomobillerin tümünü, yedek anahtarlarıyla çalıştırıp kaçırdı.
Sabah otomobillerinin yerinde olmadığın fark eden araç sahiplerinin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçlardan 3\'ünü Şanlıurfa-Diyarbakır yolu çıkışında, 4\'ünü Birecik ilçesinde, 5\'ini ise kent merkezinde Ankara\'ya götürülmeden ele geçirdi. Operasyonda, şüpheliler M,Ş., S.K., M.K., E.G., A.Ş., O.Ş., S.M., M.Ş., A.Ş. ve D.Y. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüphelilerden M.Ş. ile S.K. \'Oto hırsızlığı, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak\' suçları kapsamında sevk edildikleri mahkemede, tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalıntı otomobilleri Ankara\'daki oto kiralama şirketine teslim eden polisin, şüphelilerin araç satışından elde ettiği paranın akıbetini araştırdığı belirtildi.
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