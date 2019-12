Kiracısının çocuğuna tecavüz etti

Yeşilbahçe Mahallesi'nde oturan, annesi ölen ve babasıyla birlikte oturan C.O., önceki gece 155 Polis İmdat hattını arayarak, “Ev sahibimiz şu an kapının önünde. Babam ise çalışıyor. Dün gece bana bıçak zoruyla tecavüz etti. Şu an yine geldi” diyerek ev adresini verdi.Bunun üzerine harekete geçen polis, kızın verdiği adrese giderek ev sahibi olduğu belirlenen B.Ç.'yi gözaltına alarak, Demircikara Polis Merkezi'ne götürdü. Bıçak tehdidiyle tecavüze uğradığını söyleyen C.O. ev sahibinden şikayetçi oldu. B.Ç. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. İfade vermek ve zanlıyı teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen C.O., şöyle dedi:“Babam taksicilik yaptığı için geceleri çalışıyor. Ben de kapıyı kilitleyip uyuyorum. Saat 03.00 sıralarında kapının zili çaldı. Babamın geldiğini düşünerek açtım. Ama babam olmadığını, ev sahibimiz B.Ç. olduğunu gördüm. Ona bu saatte neden geldiğini sordum. O ise beni içeri sokarak cebinden bıçak çıkardı. Bıçakla tehdit ederek ilişkiye girdi. Bana birkaç kez tecavüz ettikten sonra evden çıkıp gitti. Ben çok korkup şoka girdiğim için olayı kimseye anlatamadım. Bir sonraki gece yine kapı zili çaldı. Bu kez kapı dürbününden baktım. Yine B.Ç.'nin geldiğini gördüm ve çok korktum. Önce babamı aramayı düşündüm, sonra hemen polisi arayarak yardım istedim.”Tecavüzle suçlanan ve kiracısı gibi taksicilik yapan B.Ç. ise ifadesinde, “Bana aynı binada oturan bir komşu telefon ederek ‘Bu senin kiracının evine girip- çıkan belli değil. Çok gürültü yapılıyor. Şüpheli durumlar var' dedi. Ben de ilgileneceğimi söyleyerek birkaç gün takip ettim. Sonra arayıp konuştum. Bu kız bana ‘Dışarıda yemek yiyelim konuşalım' dedi. Sonra birlikte yemek yedik ve beni eve çağırdı. Kendi isteğiyle benimle birlikte oldu” iddiasında bulundu.B.Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.B.Ç., küçük yaşta kıza bıçak tehdidiyle tecavüz suçlamasıyla nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.