Kiracısına böbreğini verdi

Böbrek bekleyen 45 yaşındaki Fatma Turan'a, ev sahibi ve 17 yıllık dostu Solmaz Yeşilyurt bağışlayıcı oldu.

İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Turan’a, 8 yıl önce yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Rahatsızlığı her geçen gün ilerledi. 7 ay önce diyalizle tanıştı, organ nakli beklemeye başladı. Habertürk'ten Serkan Akkoç'un haberine göre, hastalığı sürecinde Turan’ın en büyük destekçisi, 10 yıldır dairesinde kiracı olarak oturduğu aynı mahalleden 17 yıllık dostu Solmaz Yeşilyurt oldu.

55 yaşındaki Yeşilyurt, manevi desteğin yanı sıra arkadaşının iyileşmesi için somut bir şeyler de yapmak istiyordu. Turan’a böbrek nakli gerektiğini duyduğunda, hiç tereddüt etmeden “Ben böbreğimi veririm” dedi. İki yakın dostun kan, doku ve bağışıklık sistemi testleri olumlu sonuçlandı. Organ Nakli Etik Kurulu’nun onay vermesinin ardından, Memorial Hizmet Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Uz. Dr. Mert Altınel yönetimindeki ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi. Nakil başarıyla sonuçlandı.

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