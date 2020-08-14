Kiracısının ödemediği borçlar nedeniyle cezaevine gönderildi; Koronavirüs sebebiyle izinli olarak çıkartıldı

Adana’da kiracıları elektik ve su faturalarını ödemeden gidince yaklaşık 20 bin liralık borç nedeniyle 10 ay hapis cezası alan 84 yaşındaki yaşlı kadın, götürüldüğü cezaevinden Koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıkartıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde 2 katlı gecekondusu bulunan 84 yaşındaki Fikriye Tuna, bir süre önce evin birinci katını kiraya verdi. Ancak elektrik ve su aboneliğini kiracılar bir türlü üzerine almadı. Kiracılar, oturdukları süre içinde su ve elektrik faturasını ödemedi. Kesilen elektrik ve suyun da mührünü kırarak kaçak yollardan kullanmaya devam eden kiracılar, bir süre sonra evden çıktı. Eve gelen elektrik ve su görevlileri, kaçak kullanım tespit ederek yaşlı kadına 20 bin lira hesap çıkardı. Hiçbir geliri olmayan, sadece yaşlılık maaşı ile geçinen Tuna, bu borcu ödeyemediği için hakkında 10 ay hapis cezası çıktı. Yaşlı kadın, polis tarafından evinden alınarak önce adli tıpa ardından ise cezaevine götürüldü. Ancak yaşlı kadın, Koronavirüs salgını nedeniyle izinli sayılarak cezaevinden çıkarıldı.

Evine gelen yaşlı kadın, "Su ve elektriği kiracılar kullanmıştı, ama gittiler. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Nasıl şikayet edeceğim? Kimse yok ki. Ne yapacağımı bilmiyorum kalp hastasıyım ben’’ diye konuştu.