Kiracılara önemli uyarı; ev sahipleri eylül ayında en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir!

Özellikle son bir yılda kiralık ev fiyatlarında beklenenin üstünde bir artış yaşandığına dikkat çeken kredi ve sigorta karşılaştırma platformu İçerik Müdürü İbrahim Çolak,“Kira artış oranı yasal olarak 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanır. Buna göre ev sahipleri kiracılara eylül ayında en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilir. Bu oranların üzerindeki fahiş fiyat artışlarının yasal dayanağı bulunmuyor” diyerek kiracıları uyardı.

Kiralık konut fiyatlarındaki artış, ev sahiplerini mevcut kiracılarını evden çıkararak daha yüksek fiyatlarla yeni kiracı arayışına yöneltti. Konuyla ilgili kanun ve verileri inceleyen Çolak, enflasyon oranlarının en üst kira-zam oranını belirlemede kullanıldığını hatırlattı.

"Ev sahipleri TÜFE oranının üzerinde zam yapamaz"

Kira sözleşmesinin 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmeme şartıyla belirlendiğinin altını çizen Çolak, şunları söyledi:

“Asıl kira artış oranı ise ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre, 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmeme şartıyla belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. Buna göre ağustosta 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78’lik artış gerçekleşti. Bu oran ocakta yüzde 12,28’di. Buna göre ev sahipleri kiracılara eylül ayında yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilir."

"Satılık ev talepleri ertelendi"

Çolak, pandemi döneminde yeni konut üretiminin azalmasıyla birlikte arzın düştüğünü satılık konut fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. Buna faiz oranlarındaki artışın da eklenmesiyle, satın alma taleplerinin ertelendiğine dikkat çekerek "Bu süreçte kiralık konut çözüm olarak görüldü. Öte yandan artan kentsel dönüşüm projeleri de kiralık ev talebinde etkili oldu. Kentsel dönüşümün yoğunlaştığı bölgelerde kiralık konuta olan ihtiyaç arttı” dedi.

"Rafa kalkan taşınma planları tekrar masaya kondu"

Pandemi sürecinin başında ekonomik kaygılardan ötürü taşınmaların azaldığını belirten Çolak şöyle devam etti:

"Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte rafta bekleyen taşınma planları yeniden masaya konuldu. Yine pandemi döneminde birçok işyerinin evden çalışma modeline geçmesiyle büyük kentlerden küçük kentlere yerleşme oranında artış yaşandı. Her iki durum, sadece büyük şehirlerde değil, daha küçük il ve ilçelerde de arz-talep ilişkisine bağlı olarak kira fiyatlarında artış yaşanmasına sebep oldu” diye sözlerine ekledi.” (DHA)