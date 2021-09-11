"Kiracılar sokakta kalmamak için ödeyemeyeceği rakamlara ev kiralıyor; önümüzdeki yıl büyük ödeme sorunları yaşanabilir"

Kiralarda büyük bir balon oluşurken, gerçeklerle uyuşmayan bu artışlar sonrası ev sahiplerini aylarca ‘kiracı tahliye süreçleri' ile uğraşacakları bir dönemin beklediği uyarısı yapıldı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, barınmanın temel bir hak olduğunu vurgulayarak, “Elbette mülk sahibi mülkünü en iyi fiyattan vermek ister, en doğal hakkı. Ancak çaresiz kalan, barınma ihtiyacını karşılamak için ev bulamayan insanların bu çaresizliğinden yararlanarak fahiş kira artışları yapanlar var. Onları uyarıyoruz, önemli olan 1-2 ay yüksek bir bedel almak değil, düzenli kira tahsil edebilmektir” dedi.

Akdoğan, bazı ev sahiplerinin boş daireleri için “Kiracı ev bulamıyor, ne fiyat versem kabul edecek” diye düşünebildiğini belirterek, “Ancak unutulmamalı ki hâlâ pandemi dönemindeyiz, insanların gelirlerinde büyük düşüş var. Bazı kiracılar sokakta kalmamak için ödeyemeyeceği rakamlara ev kiralamak durumunda kalabiliyor. Önümüzdeki yıl ev sahipleri ile kiracılar arasında büyük ödeme sorunları yaşanabilir” dedi.

"Düzenli kirasını ödeyen kiracıların evden çıkarılması mümkün değil"

Bu dönemde yaşanan kira artışları, bazı ev sahiplerini mevcut kiracılarını çıkarıp daha yüksek kiradan yeni kiracı bulma hevesine sürükleyebiliyor. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, kiracıları haklarını öğrenmeye ve savunmaya çağırarak, “Düzenli kirasını ödeyen, enflasyon oranında artıran ve eve kasten bir zarar vermeyen kiracının sözleşme süresinden önce evden çıkarılması kanunen mümkün değil. Ev sahiplerinin bunun aksi davranış ve talepleri olursa Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına, CİMER'e şikayette bulunulmalı” dedi.

Çakar tüketicilerin kira artışları nedeniyle feryat ettiklerini, iktidarın yasal düzenlemeleri kiracıyı koruyacak şekilde netleştirip duyurması ihtiyacının olduğunu belirtti.

" 'Oğlum evleniyor' derse noterden yazı isteyin, yalansa tazminat alın"

Kiralar uçunca bazı ev sahipleri kiracı “yenileme” derdine düştü. Hakan Akdoğan, ev sahiplerinin "oğlum evleniyor" ya da "oturduğum evden çıkıp o eve geçeceğim" diyerek kiracılarını çıkartmak isteyebildiğini, bu durumda kiracıların mutlaka noterden yazı istemesi gerektiğini belirtti. Akdoğan, “Aslında bunun mahkeme kararı ile yapılması gerekir ama kiracı uğraşmayıp evden çıkma kararı alırsa da noterden yazı istemeli. Çünkü eğer ‘oğlum evleniyor' deyip kiracıyı çıkaran ev sahibi 2 ay sonra o evi kiraya verirse eski kiracı 1 yıllık kira kadar tazminat ve taşınma masraflarını alır” bilgisini verdi.