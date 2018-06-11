Kıraç: Trump bir kukla, her konuda 'yerli ve milli' olmalıyız

Müzisyen Kıraç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli vurgusunun önemli olduğunu" ifade ederek "Her konuda yerli ve milli olunmalı. Zaten evrensellik de böyle yakalanır" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin 100. yıl marşının da yazarı olan ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu bilinen Kıraç, Ali Koç'un başkan olmasına ilişkin "Taraftar olarak, Ali Koç'un da Fenerbahçe'ye büyük başarılar kazandıracağını düşünüyorum" ifadesini kullanı. Aziz Yıldırım'ın 'FETÖ' ile bağlantılı hâkim ve savcılarca yürütüldüğü belirtilen 3 Temmuz operasyonu kapsamında yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldığını hatırlatan Kıraç, "FETÖ konusunda bence bir Hasan Tahsin kahramanlığı göstermiştir Aziz Yıldırım" benzetmesinde bulundu.

Fethullah Gülen'in iade edilmemesi üzerinden ABD'nin tutumunu eleştiren Kıraç, "Amerika, dünyanın en büyük mafya devletidir. Trump da kukla zaten, kendi başına karar alamaz. Sadece Trump değil, diğer başkanlar da öyleydi. Onları yönetenler başka" şeklinde konuştu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Kıraç'ın söyleşisinden satış başları şöyle:

"Amerika, dünyanın en büyük mafya devletidir"

"Bir yandan Avrupa'da PKK üyeleri rahatça faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan Amerika, FETÖ elebaşısı Gülen başta olmak üzere teröristleri ülkesinde barındırıyor. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?Batı terör örgütü üyelerini vermek ister mi? Vermez, kirli çamaşırları ortaya çıkar çünkü. Amerika, Gülen'i vermez. Amerika, dünyanın en büyük mafya devletidir. Trump da kukla zaten, kendi başına karar alamaz. Sadece Trump değil, diğer başkanlar da öyleydi. Onları yönetenler başka. Trump sosyal medyada bir şey diyor, Pentagon çıkıyor tam tersi bir açıklama yapıyor. Herkes de bu durumun farkında. Ben anti-Amerikancı ve anti-emperyalist bir insanım. Amerika'nın politikalarına hep karşı çıktım ve çıkmaya da devam ediyorum. Türkiye Amerika'dan ne kadar uzak olursa bizim için o kadar iyi olur diye düşünüyorum."

"Aziz Yıldırım, FETÖ konusunda Hasan Tahsin kahramanlığı göstermiştir"

"Ali Koç'u Fenerbahçe'ye davet eden Aziz Yıldırım'dır. Bizim iki başkan adayımız da çok değerli insanlar. İkisi de gönülden Fenerbahçeli. Ali Koç'un başkanlıkta büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Yapısal olarak önemli işler yapacaktır. Aziz Yıldırım sadece Fenerbahçe tarihine değil, Türk futbol tarihine geçmiş bir insandır. FETÖ konusunda bence bir Hasan Tahsin kahramanlığı göstermiştir Aziz Yıldırım. FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir yapılanma olduğunu hapse girerken bile korkusuzca, cesurca dile getirdi. Bunun bedelini de hapis yatarak ödedi. Çok yiğit ve güçlü bir insan. Seçimde taraftar ve kongre, tercihini Ali Koç'tan yana yaptı. Ali Koç zaten daha ilk konuşmasında Aziz Yıldırım'ın efsane başkan olduğunu söyledi. Taraftar olarak, Ali Koç'un da Fenerbahçe'ye büyük başarılar kazandıracağını düşünüyorum.

"FETÖ'nün ordumuzu yıpratmak istemesine rağmen ordumuz hâlâ çok güçlü, Kandil'e operasyonu destekliyorum"

Kandil'e operasyonu kesinlikle destekliyorum; keşke 30 yıl önce yapılsaydı. Türkiye'de yaşayanherkes vatanını korumakla yükümüdür. Sadece politikacılar, yöneticiler değil; hepimiz. FETÖ'nün ordumuzu yıpratmak istemesine rağmen ordumuz hâlâ çok güçlü ve vatanımızı korumak için her türlü mücadeleyi veriyor. Afrin'e operasyon da sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizlemek için yapıldı. Bana göre son derece önemli bir operasyondu. Türkiye olmadan bölgede hiçbir devletkurulamaz. Amerika ve onun uşakları bölgeden tamamıyla çıkmalı. Bölgeye ancak böyle barış ve huzur gelir.

"Her konuda yerli ve milli olunmalı"

Tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli vurgusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Her konuda yerli ve milli olunmalı. Zaten evrensellik de böyle yakalanır. Yaşadığımız coğrafyanın tüm değerlerini yaptığınız işte barındırmalısınız. Ama bunu yaparken dünyadan kopuk olunmamalı. Yaptığınız işi Türkiye ile dünyayı birleştiren bir köprü olarak görmelisiniz. Müzikte de böyle olmalı. Bu topraklarda yaşayıp da Anadolu rock değil de, Amerikanvari rock yapılıyorsa ben buna karşı çıkarım. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz ve buranın değerlerini yansıtmalıyız müziğimizde. Ben evrenseli yakalayan, yerli ve milli müzik yapan bir müzisyen olduğumu düşünüyorum.