T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kıraç: Özür diliyorum, Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum

17 Haziran 2021 07:26

A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e de mağlup olmasının ardından şarkıcı Kıraç, "Özür diliyorum! Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum" paylaşımını yaptı.

Kıraç 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın yenilgisi ile ilgili ironi içeren bir özür paylaşımı yaptı.

Kıraç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özür diliyorum! Milli takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden 'milli' takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden."

Türk Milli Takımı için 'Haydi' şarkısını besteleyen Kıraç, hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadeleriyle paylaşmıştı. Şarkı, maç savaşa benzetildiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

TIKLAYIN - Kıraç, A Milli Takım şarkısı eleştirilerine yanıt verdi: Olmayan ne?

kıraça milligaller
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24