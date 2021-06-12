Kıraç, A Milli Takım şarkısı eleştirilerine yanıt verdi: Olmayan ne?

Ünlü şarkıcı Kıraç , A Milli Futbol Takım'ı için yazdığı "Haydi" şarkısına yönelik eleştirilere "Olmayan ne?" diyerek yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele eden A Milli Futbol takımı için "Haydi" şarkısını yazdı. Kıraç, hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadeleriyle paylaştı. Şarkıda da benzer sözlere yer verildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan şarkıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Twitter'da yapılan paylaşımlarda "Savaşa mı gidiyoruz" eleştirisi yapıldı.

Kıraç son olarak şair ve yazar Nevzat Çelik'in "Olmamış Kıraç, olmamış kardeşim. Bu marşı geri çekmeli, unutmalı, dahası unutturmalısın" yazdı.

Kıraç da söz konusu yanıtı alıntılayarak, "Olmayan ne? Müziği mi? Asker mi, Mehmet m? Bayrak mı? Nedir gerçekten olmayan?" diye sordu.

Kıraç, ayrıca eleştirilere yönelik "Bütün milli marşlarımız ve şiirlerimiz ortada. Marş eşittir coşkudur. İktidar ve ideoloji ne olursa olsun bu değişmez. Bayrak hepimizindir" açıklamasında da bulundu.