Kıraç: Fenerbahçe’nin 100. Yıl marşını Zico’nın yanında maç izleme karşılığında yazdım

Şarkıcı Kıraç, Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşını yazmak için ücret talep etmediğini ve bir maçı dönemin teknik direktörü Arthur Zico'nun yanında izleme karşılığında marşı yazdığını söyledi.

E-Talks Tuzla serisinin pazar akşamı yapılan ikinci programında konuk Kıraç oldu. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı ile ilgili Kıraç, "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe marşını senin yapmanı istiyorum. Marş için ne yapmamız lazım?' dediğinde, 'Biz Fenerbahçe'den bir şey isteyemeyiz' dedim. Para ve benzeri olmaz. Ancak bir maçı Zico'nun yanında izlemek istediğimi söyledim ve izledim" dedi.

Kıraç, "Marşı yazarken, çok güzel bir marş olsun ama karşı tarafı da üzmesin, futbolun güzel bir şey olduğunu ortaya çıkarsın istedim' diyerek marş için 6 ay uğraştığını dile getirdi.





