T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kıraç evlendi

Ali Tufan Kıraç ve Ayşe Şule Bilgiç, yıllardır süren birlikteliklerini evliliklerle sonuçlandırdılar.

16 Kasım 2008 02:00

Ali Tufan Kıraç ve Ayşe Şule Bilgiç, yıllardır süren birlikteliklerini evliliklerle sonuçlandırdılar.
Nikah Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekti. Nikahı Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk kıydı.

Gelin ve damadın nikah şahidi, TMC Yönetim Kurulundan Cevat Saraç ve Mustafa Karahan oldu. Ünlü sanatçının yakın dostlarının ve ailelerinin yeraldığı geceye Aziz Yıldırım, Ali Koç , Fenerbahçe kulübündeki tüm dostlarıkatıldı.

Kıraç'ın minik bir konser verdiği gecede, düğün pastası yerine Maraş doldurmasını kesildi. Kıraç, kendi yöresine ait bu geleneği, düğününde gerçekleştirdi...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24