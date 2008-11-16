Kıraç evlendi

Ali Tufan Kıraç ve Ayşe Şule Bilgiç, yıllardır süren birlikteliklerini evliliklerle sonuçlandırdılar.

Nikah Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekti. Nikahı Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk kıydı.



Gelin ve damadın nikah şahidi, TMC Yönetim Kurulundan Cevat Saraç ve Mustafa Karahan oldu. Ünlü sanatçının yakın dostlarının ve ailelerinin yeraldığı geceye Aziz Yıldırım, Ali Koç , Fenerbahçe kulübündeki tüm dostlarıkatıldı.



Kıraç'ın minik bir konser verdiği gecede, düğün pastası yerine Maraş doldurmasını kesildi. Kıraç, kendi yöresine ait bu geleneği, düğününde gerçekleştirdi...

