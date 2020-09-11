Kıraathane Kitap Şenliği dijital ortamda başladı: 9 gün, 23 stand, 36 etkinlik

İlki 2019'un Eylül ayında yirmi bağımsız yayınevinin katılımıyla gerçekleşen Kıraathane Kitap Şenliği'nin ikincisi 12-20 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle dokuz gün boyunca dijital ortamda gerçekleşecek olan şenlikte 23 katılımcı yer alırken 36 ayrı etkinlik gerçekleşecek.

İlkinde olduğu gibi bu yılki şenlikte de yine bağımsız yayınevleri standlarında kitaplarını sergileyecekler ve yine odağı kitap ve yayıncılık olan etkinliklerde yayıncılar, editörler, yazarlar, çevirmenler ve okurlar buluşacak.

Şenlik bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda, uzaktan katılıma elverişli olarak gerçekleşecek.

Kıraathane'den şenliğe dair yapılan açıklamada "Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi olarak bu şenliğe dijital bir mekân ve mecralarda evsahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyor ve şenliğe katılan bütün yayınevlerine çok teşekkür ediyoruz" denildi.

Dijital şenlik alanında standlarıyla yer alacak katılımcılar şunlar:

160. Kilometre, Alef, Aras, Avesta, Baobab, Corpus, Edebi Şeyler, Espas Sanat Kuram, Flaneur, İstos, K24, Kıraathane Kitapları, Kolektif Kitap, Lemis, Lîs, Manifold, Monokl, Norgunk, ONS Dergisi, Propaganda Yayınları, Raskol’un Baltası, Siren, Yort.

Şenlik kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Şenliği nasıl gezeceğiz: Bir kılavuz

Kıraathane Edebiyat Evi, şenliği dijital ortamda ziyaret etmek isteyen katılımcılar için bir de kılavuz yayımladı:

Kıraathane Kitap Şenliği 12-20 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılıyor. 21 bağımsız yayınevi ve iki dergi Miro uygulaması üzerinde kurdukları dijital standlarda okurlarını bekliyor. Şenliğe katılan yayınevlerinin öncülüğünde hazırlanan zengin bir etkinlik programının tamamen Internet ortamında takibi mümkün olacak.

Şenlik alanını ziyaret etmek ve etkinliklere katılmak aslında çok kolay. Biz yine de her şeyin "dijital" olmasının akıllarda soru işaretleri yaratabileceğini düşünerek basit bir kılavuz hazırladık.

Lütfen aşağıdaki soru-cevap bölümünü okuyun ve şenlik tanıtım videosunu izleyin.

- Şenliği gezmek için nereye üye olmam gerekiyor?

Herhangi bir üyelik gerekmiyor. Şu adrese gelmeniz yeterli:

https://miro.com/app/board/o9J_kp5_1q8=/

- Bu linke tıkladıktan sonra kayıt yaptırmalı mıyım?

Alanı gezmek, alışveriş yapmak, standları incelemek için kayıt yapmanız gerekmiyor. Eğer standlara yorum bırakmak istiyorsanız, kayıt yaptırmalısınız. Kayıt ücretsiz.

- Miro uygulamasını indirmem gerekiyor mu? Uygulama ücretli mi?

Gerekmiyor ama dilerseniz ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

- Canlı Zoom etkinliklerini izlemek için kayıt olmam gerekir mi?

Etkinliğe kayıt yaptırmanız gerekmiyor. Etkinlik duyurularındaki linklere başlangıç saatinde tıklamanız yeterli. Bu linkler Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin programındaki her bir etkinliğin altında yer alıyor.

Daha önce hiç Zoom toplantısına katılmadıysanız ilk denemenizde ad soyad, eposta adresi girip şifre belirlemenizi isteyecektir. Bunu bir kez yapmanız yeterli olacaktır.

- Şenliği takip etmek için mobil cihazları mı bilgisayarı mı tavsiye edersiniz?

Bilgisayardan da mobil cihazlardan da şenlik alanını gezmek mümkün.

- Kaçırdığım etkinliği sonradan izleyebilecek miyim?

Canlı etkinlikleri kaçırmamanızı dileriz. Fakat bütün etkinlikler kısa bir süre sonra Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin YouTube kanalından ve yayınevlerinin kendi mecralarından yayınlanacak.

- Etkinlikler ücretli mi?

Hayır. Hiçbir etkinliğimiz ücretli değil.

Tanıtım videomuz da şenlikle ilgili sorularınızı cevaplamaya yardımcı olabilir. İzlemek için lütfen linki tıklayın.