Bağımsız yayınevlerini de desteğiyle düzenlenen "Kıraathane Kitap Şenliği" başlıyor.

Bu yıl, 10-18 Eylül 2021 tarihlerinde, Türkiye’den 25, yurt dışından 8 bağımsız yayınevinin katılımı ve ortak desteğiyle düzenlenecek olan Kıraathane Kitap Şenliği, Kıraathane İstanbul Kitap Evi'nin internet sayfasından duyuruldu.

"Yayıncılığı ve kitapları konuşmayı, kutlamayı, yayıncılarla okurları buluşturmayı hedefleyen Kıraathane Kitap Şenliği’ni üç eylüldür, bağımsız yayınevlerinin ortak emeğiyle ve türlü zorluklara rağmen düzenliyoruz" ifadelerinin yer aldığı etkinlik duyurusunda şenlik için seçilen 10 Eylül tarihine de şu şekilde dikkat çekildi:

"Malum, eylül ayını romantize ederek güzellemeye pek düşkün bir coğrafya burası. Mevsimi tarihinden arındırabilsek belki biz de yapabilirdik bunu… Ama nafile. Eylül deyince bizim aklımıza 6-7 Eylül 1955 İstanbul pogromu geliyor, 11 Eylül 2001’de binlerce masumun hayatını kaybetmesi ardından son yirmi yılda birçok bölgede durmaksızın akan kan ve, tabii, Afganistan’ın bugünkü hâli geliyor, kırk yıldır anayasasından da zihniyetinden de hâlâ kurtulamadığımız eli kanlı 12 Eylül geliyor, 29-30 Eylül 1941’de Babi Yar’da otuz dört bin insanın katledilmesi geliyor. Ve eylül deyince bizim aklımıza elbette öncelikle tam da bugünün, bu eylülün Türkiyesi geliyor; 3 Eylül 2021’i, 7 yaşındaki Mihraç’ın bisikletinin üzerinde, bir zırhlı aracın altında can verdiği gün olarak tarihe düşen ülkemiz geliyor"

9 günde 38 etkinliğin yapılacağı Kıraathane Kitap Şenliği'nin ayrıntılı programı için tıklayın.