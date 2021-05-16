Kira fiyatlarının yüzde 70 arttığı Adalar'da boş ev kalmadı

Koronavirüs salgını 'izole hayat' sürmek isteyenlerin konut tercihini değiştirince, Marmara Denizi'nin incisi Adalar'da ev kiraları yüzde 70 arttı. Adalar'daki emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.

Emlakçı Zeynel Çelik, “Pandemiden dolayı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle salgın ile birlikte insanlar ana karadan, denizin ortasında bulunan, sakin yerlere doğru kaçmaya başladı. Adalar'da kira fiyatları geçen yıllara oranla yaklaşık yüzde 70 arttı. Bu yüzde 70’lik artışa rağmen kiralık ev isteyenler var. Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı. 17 günlük tam kapanma hepimiz için sürpriz oldu. Daha önceden sezonluk ev kiralayanlar gelmeye başladı. Büyükada’da ev kiraları sezonluk minimum 40 bin liradan başlıyor. Ancak evin niteliklerinin artmasıyla birlikte sezonluk 110 bin lirayı bulan evlerde var” dedi.

Emlakçı Hilmi Orhan da “Eskiden yazlıkçılar adada üç ay oturup, kışlıklarına giderdi. Ancak pandemiden dolayı hepsi adada kaldı. Yine pandemiden dolayı adaya dışarıdan büyük bir talep var. Şu an yaz ve kış için evler bitmiş durumda. Adada yaz için kiralayabileceğimiz sadece birkaç ev kaldı. Geçen yıllarla kıyasladığımızda adadaki evler şu an çok pahalı. Adada 50 bin lira ile 120 bin lira arası sezonluk ev kiralardık. Yine tam kapanma öncesi vatandaşlarımız ev tutmak için adaya geldi” ifadelerini kullandı.

Emlakçı Ali Adatepe ise, “Adada ev fiyatları oldukça artı. Büyükada tıklım tıklım. Eskiden adada sadece yazlık ev kiralanıyordu, şu an kışlık ev isteyen vatandaşlarımız da oluyor” diye konuştu. (DHA)