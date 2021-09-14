Kira fiyatlarındaki anormal artışa çare aranıyor; "Hükümet, 'ev kiralama şirketleri' modeline yöneldi"

Kira fiyatlarındaki anormal artışların durdurulması için hükümet harekete geçerek ev kiralama şirketleri modeline yöneldi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaatların bitmesiyle büyük ölçüde kiralık ev sıkıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye düşünüyoruz" diyerek modelin piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti.

Yüz yüze eğitimin başlaması, kentsel dönüşüm çalışmalarının da olmasıyla İstanbul'da kira fiyatları artarken, kiralık ev bulmak da zorlaştı. Ev sahipleri de kiraları yükseltti. Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 55 artarken, İstanbul'da bu oran yüzde 35 ile yüzde 100 arasında ilçe ve semte göre değişiklikler gösteriyor. Fiyatlardaki bu artış üzerine ise hükümet harekete geçerek bir model üzerinde çalışma başlattı. Avrupa'daki gibi ev kiralama şirketleri modeli üzerinde durulurken, çalışmayla inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.

"Büyük ölçüde piyasadaki kiralık ev sıkıntısı gidecek"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yeni uygulanacak kiralama modeli hakkında şunları söyledi:

"Oldukça olumlu bir gelişme. Zaten dünyada olan bir şey bu. Bizde de ilk defa yapılacak bir şey değil, daha önce de bazı şirketler kiralama amaçlı inşaat yapıp bunu kiraya veriyordu, işletmesini yapıyordu. Artık bu sosyal bir proje haline dönüşüyor, teşvik ediliyor, bazı vergi muafiyetleri söz konusu. Burada özellikle kiralık olan ev sıkıntısına bir çözüm bulmak amacıyla şirketlerin daha sosyal konuta yakın veya öğrencilere hitap edebilecek şekilde evler, inşaatlar yapıp bunu kiraya vermesi söz konusu."

"Bunlar satmak amacıyla değil, sadece kiralamak amacıyla kurulacak olan şirketler, yapılacak olan inşaatlar gündeme geliyor. Olumlu olacak, piyasaya bir defa çok büyük faydası olacak diye düşünüyoruz. En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaatların bitmesiyle büyük ölçüde piyasadaki kiralık ev sıkıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye düşünüyoruz."

"Normal bir inşaat firması bu amaçla inşaatı yapacak. Muhtemelen stüdyo dairler yapacak veya daha küçük kullanım alanı olan daireler yapacak veya daha büyük. Bir projede birkaç konsept yapılabilir, illa küçük, stüdyo olması şart değil. Toplumun her kesimine hitap edecek konsept inşaatlar hızlı bir şekilde yapılacak. Bunun ruhsatı, inşaata başlama şekli oldukça hızlı yapılacak. Bu sebepten dolayı da sonuç alınacak diye düşünüyorum."



"Devletin düzenlemesi çok iyi olur"

Vatandaşlar ise yüksek kiralardan şikayetçi, yapılacak olan düzenlemeyle fiyatların ineceğini düşünüyor. Naciye Malkoç, yüksek kiralar hakkında şunları söyledi:

"Çok şikayetçiyiz, ben de kiracıyım, çocuklarım kiracı, ne olacak? Devletin düzenlemesi çok iyi olur" dedi. Aysima Aksoy ise "3-4 bin liradan aşağıya, 8 bin liradan aşağıya ev yok, çok zor yani" diye konuştu. Akın Aydınalp, "Kiralar 2 bin liranın aşağısında değil çok yüksek, Allah yardımcıları olsun." (DHA)