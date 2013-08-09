Kira artışı en çok Kadıköy ve Pendik'te

İstanbul'da kiralarda en büyük artış Kadıköy ve Pendik'te meydana geldi. İki ilçede kiralarda son bir yıldaki artış yüzde 20 oldu.

AA muhabirinin e-ticaret platformlarından sahibinden.com verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye’nin ve Avrupa’nın son yıllarda en hızlı gelişen mega kenti İstanbul oldu. Son yıllarda hızlanan metro çalışmaları, yeni konut projeleri, yeni yapılan tüneller, Marmaray, 3'üncü köprü, 3'üncü havalimanı, birbiri ardına açılan üniversiteler ve kentsel dönüşüm projeleri, İstanbul’un emlak değer haritasını belirleyen faktörler arasında yer alıyor.

İstanbul’da kira oranları en çok Anadolu yakasındaki semtlerde arttı. Kiralık daire fiyatlarındaki en büyük yükseliş Pendik ve Kadıköy ilçelerinde yaşandı. Her iki ilçede de son bir yılda kira oranlarındaki artış yüzde 20 olarak kaydedildi. Kadıköy ve Pendik’te ev sahibi olan kişilerin de kira gelirlerinde bir yıl içinde yüzde 20’ye varan oranlarda artış oldu.

Kadıköy, Marmaray ve metrobüs hattına entegre olacak olan metro hattının da etkisiyle hem Asya hem de Avrupa yakasının ulaşım merkezi haline geldi. Ayrıca üniversitelere yakın olması da Kadıköy’ü ev kiralamak isteyen öğrenciler için tercihlerin ilk sıralarına yerleştirdi.

Pendik de Kadıköy-Kartal metrosuna olan yakınlığı, sıfır konut projeleri ve havaalanına Metro hatları satılık daire fiyatlarını artırdı. Anadolu yakasının bu iki ilçesini, sırasıyla yüzde 15 ile Bahçelievler, yüzde 13 ile Ataşehir, yüzde 8 ile Küçükçekmece ve Ümraniye, yüzde 7 ile Maltepe ve Üsküdar, yüzde 5 ile Şişli ve yüzde 4 ile Esenyurt takip ediyor.

İstanbul'da satılık dairelerde son bir yıldaki en yüksek fiyat artışı yüzde 36 ile Ümraniye'de gerçekleşti. Ümraniye ilçesinin değerlenmesinde metro hattının katkısı çok büyük oldu.

Kentsel dönüşüm Fatih’i değerlendirdi

2012'nin mayıs ayında yasalaşan kentsel dönüşüm kanunundan sonra yapılan projeler ile değeri artan ilçelerden biri de Fatih oldu. İlçede satılık daire fiyatları son bir yıl içinde yüzde 19 oranında artış gösterdi.