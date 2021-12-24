Kira anlaşmazlıkları için arabuluculuk dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kira uyuşmazlıklarının da arabulucuk uygulamasıyla çözüme kavuşturulacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir otelde düzenlenen ‘Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 2021 yılında 532 bin dosyada 1 milyondan fazla vatandaşın arabuluculuk yöntemiyle davalık olmadan sorunlarını çözdüğünü aktardı.

"Kiracının da kiralayanın da mağdur olmayacağı bir sistem olacak"

Bakan Gül, “Yıllar sürecek meseleler 1-2 yılda çözüme kavuşmuştur. Önümüzdeki dönemde de bazı başlıklarda arabulucuk uygulamasını geliştirmek istiyoruz. Kirayla ilgili bahsetmek isterim. Kira uyuşmazlıklarının da arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması hususunda bir düzenleme için çalışıyoruz. Özellikle basit bir kira tespit davasının bile 7-10 yıl sürmesi gerçekten kabul edilemez bir durum. Bu hususla alakalı kiracının da kiralayanın da mağdur olmayacağı bir sistem olacak” diye konuştu.

"E-tebligat ile 1 milyar lira tasarruf edildi"

E-tebligat sayesinde 2021 yılında 1 milyar lira tasarruf sağlanıldığını kaydeden Gül, “E-tebligat bu yıl çok başarıyla uygulanan bir uygulama oldu. 1 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu oldu bu uygulama. 38 milyon 951 bin E-tebligat gönderildi ve 1 milyar lira bu yıl için tasarruf sağlandı.

Bu tasarrufla birlikte 20 bin ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Bu çevreci uygulamayla. E-duruşma da başarıyla uygulanan bir yenilik. Özellikle hem avukat, vatandaş ve yargı çalışanlarımızın sahiplendiği uygulamayla 91 adliyede bin 400 mahkemede e-duruşma sistemi kuruldu. Bu yıl 50 bin 489 e-duruşma yapılmış oldu. 2022 sonuna kadar tüm adliyelerde bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.